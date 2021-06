La grève SNCF va «fortement perturber» le trafic en Ile-de-France lundi

En Ile-de-France, le trafic des RER et des trains de banlieue va être fortement perturbé, ce lundi 21 juin, en raison d’un mouvement de grève.

Le RER C, le RER D et les lignes J, L, et R de la SNCF seront particulièrement impactés a prévenu la compagnie ferroviaire sur Twitter, qui conseille ainsi aux usagers de «reporter au maximum» leurs trajets ce jour-là.

Plusieurs syndicats, dont la CGT, l’UNSA, la CFDT et SUD-Rail, ont appelé les conducteurs à cesser le travail pour dénoncer notamment la dégradation des conditions de travail, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, et les réorganisations déjà opérées en vue des futurs appels d'offres.

Cela entraîne «une perte de flexibilité, de polyvalence et de productivité» que l'entreprise veut compenser par «l'allongement des journées de travail» et des suppressions de postes, en dénonçant «des aberrations sur le dos» des salariés, a détaillé auprès de l’AFP Fabien Villedieu, responsable du syndicat SUD-Rail sur la zone Paris Sud-Est.

«La coupe est pleine ! On bloque tout !», peut-on lire dans un tract de ce syndicat, à l'initiative du mouvement. En se mobilisant le même jour, les organisations syndicales des différentes lignes souhaitent gêner le remplacement des grévistes par d'autres conducteurs, a expliqué de son côté le secrétaire fédéral de SUD-Rail Fabien Dumas.

Ce dernier a affirmé que cet appel sera «très suivi» et «très impactant». Dans un autre tract, SUD-Rail avertit que la «colère» des conducteurs «s'exprimera de manière coordonnée et massive».