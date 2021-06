Paris : des collectifs anti-racistes et anti-capitalistes organisent une contre-marche des fiertés

Une manifestation en opposition à la marche des fiertés. Ce 20 juin, plusieurs collectifs dont Act Up Paris ou le syndicat Solidaire organisent leur propre événement à Paris.

Le but de cette marche parallèle est de s'émanciper de celle qui défile traditionnellement sous l'égide de l'Inter-LGBT. Interrogée par 20 minutes, Pierrette Pyram, présidente de Diivines LGBTQI +, explique que «l'organisation de l'Inter-LGBT est quasiment entièrement blanche», et ne ferait pas assez d'effort d'inclusion dans cet événement.

De plus, cette marche des fiertés veut s'attaquer à d'autres revendications. Ainsi, elle est définie par les organisateurs comme «anti-raciste et anti-capitaliste». Dans un communiqué, les organismes concernés dénoncent ainsi une «instrumentalisation de nos luttes par l'Etat et les partis politiques (de droite comme de gauche) au profit d'une politique raciste, fasciste et coloniale. La manifestation s'élancera de de la place de l'Opéra.

Le 20 janvier marque également la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, les organisateurs demandent «la liberté de circulation et d'installation ainsi que le droit à une vie digne» pour les migrants LGBTI+ présents en France.

Comme l'explique 20 minutes, les collectifs s'en prennent également à la loi sur la bioéthique, jugée «raciste, validiste et transphobe». Une accusation causée par l'organisation des centres chargés de gérer les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes, prévoyant que les couples recevant des gamètes doivent avoir la même origine ethnique que le donneur. Un système qui discriminerait les personnes noires en raison d'un manque de dons.