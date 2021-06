Régionales dans les Pays de la Loire : Christelle Morançais (LR) arrive en tête du premier tour

Comme prévu par les derniers sondages, la présidente sortante de la région Pays de la Loire Christelle Morançais (Les Républicains) devance de près de 10 points l'écologiste Matthieu Orphelin et de 12 points le socialiste Guillaume Garot.

Christelle Morançais (LR) a obtenu 36,19 % des voix et devance ainsi Matthieu Orphelin (Verts) et Guillaume Garot (PS/PCF), qui affichent respectivement 16,31 % des voix et 15,34 % des voix, selon les derniers chiffres publiés sur le site du ministère de l'Intérieur.

Ils sont suivis par Hervé Juvin (Rassemblement National), arrivé en quatrième position avec 14,12 % des voix, puis par François de Rugy (LREM-Modem), qui représente le parti présidentiel, avec 11,38 % des voix.

Les trois derniers candidats ont obtenu moins de 10 % et ne pourraient donc se qualifier pour le second tour des élections : Cécile Bayle de Jesse (Debout La France) avec 3,33 % des voix, Eddy Le Beller (Force Ouvrière) avec 2,76 % des voix, et Linda Rigaudeau (Un nôtre monde) avec 0,57 % des voix.

A noter que ces chiffres ne sont pas définitifs, et sont encore incomplets, car calculés sur la base de 53 % des inscrits reçus. A 17h, le taux de participation était de 26,63 % dans la région Pays de la Loire.

