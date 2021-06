Régionales en Centre-Val de Loire : Philippe Bonneau (PS) en tête

En Centre-Val-de-Loire, François Bonneau est en tête à l'issue du premier tour des élections régionales de ce dimanche 20 juin.

Avec 24,3 % des voix, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur basés sur 84 % des suffrages, le président sortant (Parti socialiste) devance le candidat du Rassemblement national Aleksandar Nikolic (23,3 %) et celui des Républicains Nicolas Forissier (19,1 %). Viennent ensuite le ministre MoDem Marc Fesneau (16,7 %) et l'écologiste Charles Fournier (10 %), qui fait un score a priori assez élevé pour se maintenir au second tour.

Avec respectivement 4,1 % et 2,6 %, Jérémie Clément (Démocratie écologique) et Farida Megdoud (Lutte ouvrière) sont eux hors course pour dimanche prochain.

En 2015, Bonneau était seulement troisième au soir du premier tour, derrière la liste du Front national et celle de la droite. Il l'avait finalement remporté au second tour, dans une triangulaire, notamment grâce au report des voix des Verts.

Retrouvez tous les résultats des élections région par région