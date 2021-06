Autotests : il faut désormais indiquer le résultat sur un site dédié

Un dispositif pour améliorer le traçage des cas de Covid-19. Le gouvernement a lancé un site web ce lundi, monautotest.gouv.fr, destiné aux utilisateurs d'autotests. Après s'être testé, il convient désormais d'indiquer sur ce site le résultat du dépistage, qu'il soit positif ou négatif.

Il est d'abord demandé aux utilisateurs de se créer un compte sur la plate-forme sécurisée CyberLab. Après s'être connecté sur le site, un court formulaire doit être complété. Sont exigées des informations sur la réalisation de l'autotest (date, lieu, origine), des renseignements personnels (nom, prénom, année de naissance, sexe) et le résultat de l'autotest (positif, négatif, indéterminé).



(Capture d'écran monautotest.gouv.fr)

Il faut ensuite cocher la case par laquelle on dit consentir «à ce que les données de résultat de (son) autotest soient utilisées à des fins statistiques ou épidémiologiques». Puis il suffit de cliquer sur la case «Enregistrer résultat». Aucune preuve de l'autotest n'est demandée.

La création de ce site, dénommé «Portail Autotest COVID-19» et repérée par Le Parisien, a fait l'objet d'un décret, paru samedi au Journal officiel. Il y est indiqué que «ce traitement de données a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la Covid-19 dans un système autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie de Covid-19».

Des millions d'autotests distribués cet été

Les données sont pseudonymisées pour «assurer la confidentialité de l'identité des personnes», précise le décret. Les seules informations sur le test nasal sont conservées durant trois mois.

Une telle plate-forme de recueil des résultats des autotests avait été réclamée par la Haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu en mars dernier. Elle y déplorait qu'«il n'existe à ce jour aucune traçabilité opérationnelle pour les résultats des autotests antigéniques». Un manque «préjudiciable au bon suivi de l'épidémie à SARS-CoV-2, à un contact-tracing efficace», avait-elle pointé. Ce portail est d'autant plus nécessaire que doivent être distribués des millions d'autotests cet été, notamment sur les plages, dans les campings, les hôtels et les salles de sport, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche.