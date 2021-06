Elections régionales : Jean-Luc Mélenchon demande «une commission d’enquête sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le vote»

Juste après l'annonce des résultats, dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon a réclamé «une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote» du premier tour des élections régionales, émaillé de dysfonctionnements.

Depuis son QG de campagne, le leader de la LFI a déclaré qu'il était «temps de s'interroger publiquement sur les causes de tels dysfonctionnements. Le bureau de l'Assemblée nationale serait bien inspiré d'ouvrir une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote de ce dimanche».

On pensait avoir vu le pire avec les élections municipales. C’est davantage. Le record d’abstention a été battu. À ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation, je rappellerai qu’une démocratie sans électeur n’est pas une démocratie.#regionales2021 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 20, 2021

Entre les 34 bureaux de vote fermés dimanche matin à Marseille par manque d'assesseurs, ou encore les bulletins manquants près de Maubeuge dans le Nord, le premier tour des élections régionales et départementales a en effet été émaillé par une série de couacs.

Et face à l'abstention record qui a marqué ce premier tour des élections régionales et départementale, Jean-Luc Mélenchon a également déclaré dans un tweet que les députés de son groupe allaient bientôt «déposer une proposition de loi». L'objectif : instaurer «un seuil minimum de participation pour qu'une élection soit valide et pour la reconnaissance du vote blanc».

Nous déposerons une proposition de loi pour un seuil minimum de participation pour qu’une élection soit valide et pour la reconnaissance du vote blanc.#regionales2021 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 20, 2021

Selon les estimations à l'échelle nationale, La France insoumise et ses alliés ont recueilli seulement 4,2% des voix.