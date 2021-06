La cagnotte pour les funérailles de Philousports atteint déjà plus de 10.000 euros

Quelques jours après sa mort, Philousports ne cesse d'être dans les pensées de tous. Ce lundi 21 juin, une cagnotte lancée pour lui offrir des funérailles dignes de sa notoriété a déjà dépassé les 10.000 euros.

«Vous avez été très nombreux à nous demander la création d'une cagnotte destinée à fleurir les funérailles de notre Philousports», avait ainsi communiqué les agents de Philousports, qui affichait pas loin de 275.000 followers sur Twitter et tout autant sur les réseaux sociaux sur lesquels il avait pris une place toute particulière.

Vous avez été très nombreux à nous demander la création d’une cagnotte destinée à fleurir les funérailles de notre @philousports . Voici le lien :https://t.co/mZLauG0Rwt — Agents Associés (@ArteroBorriello) June 20, 2021

Ce lundi soir, la cagnotte avait même atteint plus de 11.000 euros, quelques heures après sa clôture officielle. «Ici vous pouvez directement participer à cette cagnotte qui vous permettra de faire parvenir des fleurs pour un dernier hommage à Philousports», peut-on lire sur le site Leetchi.

Un humour décapant

Atteint d'une myopathie et se déplaçant en fauteuil roulant, Philousports – qui avait pris l'habitude de commenter le sport français sur les réseaux sociaux – avait réussi à faire oublier son handicap grâce à son humour. Malgré les épreuves de la vie, le quadragénaire avait en effet trouvé un moyen de s’exprimer sans complexe sur des supports comme Twitter et plus récemment sur Twitch.

Infinie tristesse d’apprendre la disparition de @philousports, survenue selon son agent vers 17h30 d’une crise cardiaque. Nous l’avions rencontré il y a quelques jours, le 27 mai. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. Philou, simplement merci pic.twitter.com/ZovSeZwOIc — Brut FR (@brutofficiel) June 19, 2021

En alliant sa passion pour le sport et le second degré, il était même devenu l’un des Français les plus suivis sur Twitter. Son succès lui a aussi permis de publier un livre où il raconte ses souffrances, intitulé «Moi, Philousports». La cérémonie d'enterrement aura lieu à Bastia ce mardi 22 juin en début d'après-midi.