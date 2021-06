Lille : un adolescent avale le collier qu'il venait de voler

Après avoir arraché une chaîne accrochée au cou d’une passante, ce samedi 19 juin, un adolescent de 15 ans résidant à Lille (Nord) a avalé le collier alors qu’il était poursuivi par la victime.

Juste après le vol, aux alentours de 4h du matin, cette dernière s’est en effet lancée à la poursuite du jeune voleur pour récupérer son précieux bijou, rapporte Actu.fr.

Une scène qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des policiers de la Brigade anti-criminalité (Bac), en patrouille dans la rue où les faits se sont produits.

Les forces de l’ordre sont rapidement parvenues à interpeller le mis en cause, mais n’ont pas pu récupérer l'objet. Et pour cause, durant la course-poursuite, l’adolescent a avalé la chaîne et son médaillon.

Toutefois, il n’a pas échappé à la garde à vue pour autant. Le bijou a probablement été expulsé par les voies naturelles au cours de celle-ci.