Snapchat : un filtre polémique finalement supprimé de la plate-forme

Après avoir été accusé d’encourager les comportements dangereux au volant, le réseau social Snapchat a finalement décidé de supprimer de son application le «filtre de vitesse».

Lancé en 2013, ce filtre de réalité augmenté permettait aux automobilistes de partager leur vitesse en temps réel. Une fonctionnalité qui poussait certains adolescents et jeunes adultes à commettre des excès pour ensuite partager fièrement «leur record» dans leur story.

Face à la polémique et aux procès suscités par cette fonctionnalité, la plate-forme avait dans un premier temps limité la vitesse maximum à 56 km/h, et ajouté un message d’avertissement : «Ne pas Snaper et conduire».

L’entreprise avait également transformé ce filtre controversé en un simple «autocollant». Mais ces modifications se sont avérées insuffisantes pour endiguer le phénomène.

De nombreux accidents déplorés

De nombreux accidents impliquant cette fonctionnalité ont continué d’être signalés, poussant le réseau social a définitivement abandonné ce filtre.

«Rien n'est plus important que la sécurité de notre communauté Snapchat, a déclaré un porte-parole de Snapchat. (...) Aujourd'hui le sticker est très rarement utilisé par les Snapchatteurs, et nous avons donc décidé de le retirer complètement».