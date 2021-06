Attentat du 14 juillet 2016 à Nice : le programme de la cérémonie d’hommage dévoilé

Le 14 juillet 2021, cinq ans après le terrible attentat, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais, la Ville de Nice organisera une journée dédiée à la mémoire des victimes. Ce programme a été entériné lors du 9ème Comité pour la mémoire des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 et le suivi de leurs familles.

Une cérémonie d’hommage se tiendra à 16h à la Villa Masséna, de Nice. Conformément aux souhaits des familles de victimes et des victimes, la cérémonie sera sobre et intimiste. Elle se déroulera dans les jardins de la Villa Masséna et sera clôturée par un lâcher de 86 colombes.

Lors de cette cérémonie, des médailles nationales de reconnaissances aux victimes du terrorisme seront remises aux familles qui l’auront souhaité. A 21h, un concert hommage se déroulera Jardin Albert 1er . Cette année, les associations de victimes ont souhaité un concert à la fois tout public et destiné à la jeunesse.

Pour répondre à cette attente, la Ville de Nice a proposé un concert de Grand Corps Malade, artiste slameur, poète, auteur-compositeur français. La chorale « AnimaNice chorale de la ville de Nice » clôturera le concert en interprétant la chanson « Feux d’artifices » de Calogero, avec la participation d’Ilan, jeune chanteur de 11 ans qui avait ému la France entière dans l’émission The Voice Kids en reprenant la chanson de Calogero.

Les spectateurs devront présenter un pass sanitaire et seront tous assis. La jauge du public sera déterminée en fonction des décisions préfectorales.

Un espace collaboratif à disposition des associations de victimes

A 22h34, 86 faisceaux seront allumés sur Promenade des Anglais, en hommage aux 86 personnes mortellement fauchées par le camion fou. En outre, les associations de victimes ayant souhaité organiser au cours de cette journée des rencontres, des moments commémoratifs, un espace collaboratif sera mis à leur disposition dans l’enceinte de la promenade du Paillon et les services de la ville les accompagneront dans la réalisation de leurs projets.

En concertation avec les associations de victimes, le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé plusieurs aménagements du Mémorial à la Villa Masséna. Ainsi, le cœur sera agrandi, un jet d’eau viendra compléter la fontaine et un nouveau fleurissement sera réalisé.

Le 14 juillet 2016, jour de la fête nationale, un terrible attentat a causé la mort de 86 personnes et en a blessé des centaines, sur la Promenade des Anglais.