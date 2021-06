Bas-Rhin : un chalet loué sur Internet est saccagé, environ 30.000 euros de dégâts

Une mauvaise expérience. Alors qu'il pensait louer son chalet pour une simple fête de famille, un propriétaire a eu la désagréable surprise de voir son bien complètement saccagé par les 200 personnes réunies le temps d'un week-end.

Comme le rapporte France Bleu, les faits se sont produits ce week-end sur les hauteurs de Grendelbruch dans le Bas-Rhin.

Selon la version officielle, le chalet de 200 m2 avait été loué, à partir du site booking.com, pour accueillir une fête d'anniversaire qui aurait du réunir huit personnes. Officieusement, il s'agissait une fête clandestine dont l'annonce a circulé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt et affichant une billetterie à 20 euros l'entrée. Au total, près de 200 personnes avaient répondu à l'invitation.

Bien que la gendarmerie, appelée par des voisins excédés par le bruit, s'est rendue sur place le soir même, les dégâts n'ont été constatés que le lendemain matin, après le départ de l'intégralité des fêtards.

A cela s'ajoute le SMS envoyé par l'organisateur de la soirée au propriétaire, lui indiquant qu'il pouvait garder l'intégralité de la caution, soit 500 euros, car «une ou deux chaises avaient été cassées et un rideau déchiré». Une bien faible compensation face au montant total des dégâts que le loueur estime entre 25 et 35.000 euros. De plus, ce bien venait d'être entièrement rénové.

Une enquête de gendarmerie est en cours pour tenter d'identifier le ou les organisateurs.