Le photomontage de Julien Bayou en héros de film d'action fait beaucoup rire Twitter

Un photomontage relayé par Julien Bayou fait beaucoup rire sur Twitter ce mardi 22 juin. Et pour cause : on peut y voir le candidat écologiste aux régionales en Ile-de-France, tel un héros de film d'action, marchant d'un pas assuré, alors qu'une grosse explosion se produit derrière lui.

Avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain, présentes à ses côtés, le message qui semble envoyé est de dire qu'ils sont prêts à faire tout exploser, à l'occasion du second tour des régionales qui aura lieu dimanche prochain.

Lundi, Julien Bayou a en effet annoncé l'union de sa liste avec celles du PS et de LFI/PCF en vue du second tour du scrutin régional pour tenter de battre la sortante Valérie Pécresse (LR), arrivée largement en tête la veille avec près de 36 % des suffrages (35,94 %).

Si Julien Bayou n'est pas à l'initiative de l'image - celle-ci semblant être l'oeuvre du journaliste Léo Lefrançois - il l'a toutefois approuvée puisqu'il l'a publiée sur son propre compte. «C'est génial. J'adore», lui a-t-il d'ailleurs répondu.

C'est vrai ,vous êtes un grand spécialiste pour tout détruire, belle image — legendre christophe (@legendre891) June 22, 2021

Et à peine une heure après l'avoir relayée, le visuel a été «liké» plus de 1.000 fois et fait l'objet d'une cascade de commentaires, tantôt désopilants, tantôt consternés ou moqueurs, lorsque ce n'est pas les trois en même temps.

«Génie de la Com'»

«Génie de la Com'», s'exclame par exemple, un brin ironique, le compte «PanamePropre», connu pour avoir créé le hashtag #SaccageParis, avec lequel les internautes dénoncent, à grand renfort de photos, le délabrement supposé de la capitale. «Les cavaliers de l'apocalypse étaient 4... il a pas voulu écourter son week-end Mélenchon ?», s'interroge plus bas un certain François Morel.

«C'est vrai, vous êtes un grand spécialiste pour tout détruire, belle image», juge un troisième ponctuant son message de deux émojis rigolards. Enfin, certains jugent la photo maladroite car ils y voient une référence à l'explosion de la rue de Trévise en 2019. «Les Parisiens ont-ils vraiment envie de rire avec les explosions ?», s'interroge notamment le journaliste Pierre Dezeraud.

Des réactions qui, en début d'après-midi de ce mardi, n'avaient suscité aucune réponse ou riposte de Julien Bayou. Le candidat écologiste est pourtant resté actif sur Twitter, en continuant d'attaquer son adversaire Valérie Pécresse, dans la perspective du second tour de dimanche prochain.