L'Oise, l'Eure et l'Orne placées en vigilance orange aux crues

Météo France a placé ce mardi l'Oise, l'Eure et l'Orne en vigilance orange aux crues, suite aux orages qui ont secoué ces départements dans la nuit de lundi à mardi et dans la journée de mardi. Les rivières du Thérain, de la Charentonne et du Guiel sont sous surveillance.

L'alerte orange de Météo France est valable jusqu'à 16h mercredi. Elle a d'abord été annoncée pour l'Oise seulement. Elle fait suite à l'orage «diluvien», qui a touché Beauvais dans la nuit de lundi à mardi, où il est tombé en deux heures «l'équivalent d'un mois de pluie» selon les pompiers, provoquant des inondations. Un adolescent de 17 ans, qui est tombé dans le Thérain, un affluent de l'Oise qui traverse Beauvais, est toujours porté disparu. Les recherches se poursuivent.

Météo France prévoit une «crue importante du Thérain suite aux orages de la nuit de lundi à mardi». «Les précipitations orageuses importantes de cette nuit ont provoqué un phénomène exceptionnel de ruissellement dans le secteur de Beauvais», explique Vigicrues, le service d'information d'Etat sur le risque de crues, dans son bulletin de vigilance.

«La propagation de la crue initiée à l'amont du bassin du Thérain entraîne une nouvelle hausse des niveaux sur Goincourt et Beauvais. Le nouvel épisode de pluies prévu aujourd'hui pourrait accentuer la hausse en cours et provoquer des débordements dommageables dans le secteur de Beauvais», souligne-t-il, ajoutant que «de légers débordements pourraient se produire dans le secteur de Maysel dans les prochaines 24 heures».

Inondations et coupures d'électricité

Dans l'Eure et l'Orne, la vigilance orange a été déclarée un peu plus tard, en raison de précipitations importantes, parfois orageuses, depuis ce mardi matin. Une crue «soutenue» de la Charentonne et du Guiel est crainte par Vigicrues. «Des débordements dommageables sont attendues à partir du début de soirée», explique-t-il. Le plus fort de la crue est prévu «dans la soirée».

Des «inondations importantes» sont «possibles», selon Vigicrues, ainsi que des coupures d'électricité. «Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires», poursuit le service dans son bulletin.