Rappel massif de paquets de sucre à cause d'un pesticide cancérogène

Les consommateurs appelés à la vigilance. Plusieurs paquets d'1 kg de sucre en poudre de la marque Béghin Say font actuellement l'objet d'un rappel dans toute la France. En cause : la présence d'oxyde d'éthylène, une substance cancérogène, en trop grande quantité.

L'alerte a notamment été lancée, ce lundi 21 juin, par le site rappel.conso.gouv.fr, plate-forme du service public spécialisée en alertes de produits dangereux. Et pour cause : la substance incriminée, l’oxyde d’éthylène, est en effet un produit chimique potentiellement nocif.

Au-delà d'un certain seuil, cette molécule, classée comme biocide et pesticide en Europe depuis 2011, s'avère être ainsi un agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR), c’est-à-dire potentiellement dangereux pour la reproduction.

Dans ce contexte, les consommateurs sont incités à la plus grande prudence. Cela d'autant plus que les lots concernés ont été commercialisés partout dans l'Hexagone et, donc, qu'ils ont pu se retrouver dans n’importe quel magasin. Pour s'y retrouver, rappel.conso.gouv.fr a publié une liste, mise à jour régulièrement, et dont la dernière version est consultable ci-dessous.

Pour information, pour trouver le numéro de lot de son produit, il faut généralement regarder sur le côté du paquet.

Sachet de sucre de 1kg «spécial confitures», vendu à l’unité

Marque : Béghin Say

Lots : n°1016N9171 à 1016N9322, n°1016N0290 à 1016N0353, n°1016N1004 à 1016N1160, n°1016N0076, n°1016N0078, n°1016N0160, n°1016N0183 et n°1016N0184

Date de durabilité minimum : entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025

#RappelProduit



BEGHIN SAY Sucre SPECIAL CONFITURES





Risque: Dépassement des limites autorisées de pesticides





Ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, contacter le service consommateur, détruire le produit



Contact: 0800800913



https://t.co/z8XSIv89u5 pic.twitter.com/1uFyJJtBQG — RappelConso (@RappelConso) June 22, 2021

Sachet de sucre de 1kg «spécial confitures», vendu par lot de trois

Marque : Béghin Say

Lots : n°1016N9171 à 1016N9322, n°1016N0290 à 1016N0353, n°1016N1004 à 1016N1160, n°1016N0076, n°1016N0078, n°1016N0160, n°1016N0183 et n°1016N0184

Date de durabilité minimum : entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025

#RappelProduit



BEGHIN SAY Sucre SPECIAL CONFITURES





Risque: Dépassement des limites autorisées de pesticides





Ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, contacter le service consommateur, détruire le produit



Contact: 0800800913



https://t.co/z8XSIv89u5 pic.twitter.com/1uFyJJtBQG — RappelConso (@RappelConso) June 22, 2021

Sachet de sucre de 1kg «spécial confitures» blond de canne

Marque : Béghin Say

Lots : n° 1016N9198 à 1016N9346, n°1016N0156 à 1016N0203 et n’°1016N1088 à 1016N1113

Date de durabilité minimum : entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025

#RappelProduit



BEGHIN SAY Sucre SPECIAL CONFITURES au blond de canne





Risque: Dépassement des limites autorisées de pesticides





Ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, contacter le service consommateur, détruire le produit



Contact: 0800800913



https://t.co/0j1UawSmdx pic.twitter.com/C7VL5qdH4H — RappelConso (@RappelConso) June 22, 2021

Sachet de sucre de 1kg «spécial gelées» vendu à l’unité

Marque : Béghin Say

Lots : n°1016N9171 à 1016N9322, n°1016N0290 à 1016N0353, n°1016N1004 à 1016N1160, n°1016N0076, n°1016N0077, n°1016N0078, n°1016N0160, n°1016N0183 et n°1016N0184

Date de durabilité minimum : entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025

#RappelProduit



BEGHIN SAY Sucre SPECIAL GELEES





Risque: Dépassement des limites autorisées de pesticides





Ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, contacter le service consommateur, détruire le produit



Numéro de contact: 0800800913



https://t.co/QEUNUEmIV3 pic.twitter.com/XBUy3JZYK2 — RappelConso (@RappelConso) June 22, 2021

Sachet de sucre de 1kg «spécial gelées» vendu par lot de trois

Marque : Béghin Say

Lots : n°1016N9171 à 1016N9322, n°1016N0290 à 1016N0353, n°1016N1004 à 1016N1160n n°1016N0076, n°1016N0077, n°1016N0078, n°1016N0160, n°1016N0183, n°1016N0184

Date de durabilité minimum : entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025

(Pas de visuel disponible, NDLR)

En définitive, les personnes qui ont acheté l’un de ces produits, sont vivement invitées à ne pas les consommer. Selon la réglementation en vigueur, elles peuvent tout-à-fait les ramener dans le magasin où elles les ont achetés afin d’obtenir un remboursement.

Comme cela est indiqué dans les tweets postés par le site rappel.conso.gouv.fr, pour toute question supplémentaire, elles peuvent également contacter directement le service consommateur dédié au 0800.800.913.