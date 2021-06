Affaire Jubillar : une clé usb saisie lors d'une perquisition au domicile du couple

Une perquisition a été réalisée ce mardi 22 juin au domicile des Jubillar, à Cagnac-les-Mines (Tarn), plus de six mois après la disparition de Delphine, en décembre dernier.

Cette perquisition a été réalisée en présence du mari de la jeune femme, mis en examen vendredi dernier pour «homicide volontaire par conjoint» et placé sous mandat de dépôt.

Des documents incriminant Cédric Jubillar ?

Selon plusieurs de nos confrères, les enquêteurs ont mis la main sur une clé usb, ainsi que sur des cartes mémoires de téléphones et d'autres objets. L'opération, menée par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, a été qualifiée de «fructueuse», selon Le Parisien.

Les enquêteurs étaient à la recherche de documents transférés depuis le téléphone portable de Cédric Jubillar. Et plus particulièrement des captures d'écran du portable de sa femme et des messages agressifs qu'il lui aurait envoyé.

D'après le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzéari, qui s'est exprimé vendredi à l'issue de la mise en examen de Cédric Jubillar, le mari de Delphine vivait mal le fait que sa femme veuille divorcer et ait trouvé un nouveau compagnon.

Il a également évoqué le comportement particulièrement intrusif de Cédric Jubillar, qui a par exemple tenté de géolocaliser son épouse par le passé, surveillait son compte en banque pour vérifier ses dépenses et lui demandait régulièrement où elle se rendait.

Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Selon la version de son mari, elle serait sortie vers 23h avec ses chiens. Ceux-ci seraient rentrés en pleine nuit, sans elle.