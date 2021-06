Des avocats signalent à la justice un tract du RN sur les mineurs isolés

Les avocats du Syndicat des Avocats de France du barreau de Grasse (Alpes-Maritimes) ont transmis ce mercredi un signalement à la procureure de la République concernant un tract du RN qui «stigmatise» les mineurs isolés.

L’action vise le contenu d’un tract électoral du Rassemblement National émanant de deux candidats aux élections départementales au Cannet (Alpes-Maritimes). Un tract de nature à susciter la haine envers les mineurs non accompagnés (MNA), selon les avocats. «Le parti d’extrême droite y énonce qu’«un mineur isolé étranger coûte 40 000 € par an au département [...] Ils sont responsables de l'explosion de l'insécurité. (Exemple : 2 délits/crimes par jour à Bordeaux en 2020) […]», pointe le syndicat qui dénonce une « mécanique insidieuse du mensonge et de la haine».

«La haine s’exprime librement au préjudice des enfants»

Les avocats fustigent les déclarations contenues dans ce tract du RN : «de tels propos sont manifestement de nature à susciter chez le lecteur la haine ou, à tout le moins le rejet et la discrimination des personnes visées, dont la présentation suggère très fortement qu’elles sont indésirables», ajoute le syndicat qui s’appuie sur l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Syndicat des Avocats de France refuse «que la haine s’exprime librement au préjudice des enfants, et demande que soient rapportées au signalement transmis ce jour toutes les suites qu’il implique».