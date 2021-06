Etats-Unis : viré pendant la crise sanitaire, il trouve le job de ses rêves grâce à Twitter

Le pouvoir des réseaux sociaux. Viré de son ancien travail à cause de la crise sanitaire, Jeff Mix – un Américain de 58 ans – a sollicité l’aide de sa fille Rebecca pour l'aider à chercher un nouveau boulot. Et c'est finalement sur Twitter qu'il a pu le trouver.

Et tout a commencé lorsque sa fille Rebecca l'a interrogé sur ses ambitions. En toute simplicité, le quinquagénaire lui aurait alors répondu vouloir seulement un travail tranquille, au service de la population et aurait même assuré à sa fille que le job de ses rêves serait d’être embauché dans un supermarché Costco.

Médusée par l'humilité de son père, Rebecca a alors raconté son hisoire sur Twitter. «C'est un homme toujours joyeux, extrêmement doué pour faire des nachos, qui rêve simplement de travailler pour Costco», a-t-elle notamment écrit, appelant le célèbre groupe américain de supermarchés à l'embaucher. «Costco, vous n'êtes pas sur Twitter, mais si vous voyez cela, s'il vous plaît, ne décevez pas mon père. Il est adorable, et regardez à quel point il est fier», avait-elle ajouté, publiant une photo de son père avec un plat de nachos.

my dad has been laid off due to covid and now that he's vaccinated he's itching to go back to work, so i told him i'd help him with his resume. i asked him where he wants to work, and he said, SO earnestly, "costco seems like a nice place" i'm gonna cry lol

— rebecca mix, proud daughter of a costco employee (@mixbecca) May 6, 2021