Mort de Miriam, fauchée par une trottinette à Paris : deux suspectes en garde à vue

Les deux jeunes femmes suspectées d'avoir renversé mortellement Miriam S., une Italienne de 31 ans, il y a dix jours sur le pont au Change, près de l'Ile de la Cité, à Paris, ont été interpellées ce jeudi 24 juin, a-t-on appris de sources concordantes.

Les deux jeunes femmes, de jeunes infirmières, selon une source proche de l'enquête citée par le Parisien, étaient semble-t-il ivres au moment du drame.

Les enquêteurs les ont interpellées à leur domicile respectif, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Les deux mises en cause pourraient être déférées au terme de leur garde à vue. Elles sont poursuivies pour homicide involontaire par véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Les investigations sont menées par le service de traitement judiciaire des accidents (STJA).

Pour mémoire, le point de départ de cette tragique affaire s'était noué dans la soirée du lundi 14 juin. L'histoire a depuis bouleversé l'opinion publique jusqu'en Italie. Ce soir là, a u cours d'une balade, Miriam avait été violemment percutée par deux jeunes femmes roulant à vive allure en trottinette électrique. Le choc avait été si brutal que la jeune Italienne avait été violemment projetée à terre, avait encore raconté Le Parisien.

En arrêt cardiorespiratoire et inconsciente, l'Italienne originaire de Toscane avait ensuite été prise en charge par la brigade fluviale en attendant les secours. Puis, Miriam avait été finalement transportée dans un état très grave à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, situé dans le 13ème arrondissement de la capitale. Admise en état de «mort cérébrale», l a trentenaire est finalement décédée le 16 juin dernier des suites de ses blessures.

Comble de l'horreur, Miriam S. qui marchait avec une amie sur les quais au moment de l'accident, avait été dépouillée d'une partie de ses affaires par des individus, alors qu'elle gisait au sol inconsciente.