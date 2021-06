Paris : des activités culturelles et sportives cet été dans la capitale

Un été culturel, festif et sportif. La municipalité parisienne a dévoilé ce jeudi 24 juin son programme d’activités qui seront proposées aux Parisiens et aux visiteurs cet été, afin qu’ils puissent profiter au maximum de la capitale.

«Cet été sera placé sous le sceau de l’accès à la nature, avec 30 hectares rendus aux piétons dans les bois», a fait savoir Christophe Najdovski à ce sujet. L’adjoint parisien chargé des espaces verts et de la biodiversité promet «un accès augmenté aux espaces verts», notamment aux bois de Vincennes et de Boulogne, où les grands axes seront piétonnisés du 10 juillet au 21 août.

Cet été sera placé sous le sceau de l'accès à la nature, avec 30 hectares rendus aux piétons dans les bois, un accès augmenté aux espaces verts et une multitude d'activités culturelles et sportives. #confpress https://t.co/VSkiy3pPcV pic.twitter.com/bnu64i8aOj — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) June 24, 2021

Une multitude d'activités gratuites

L’élu propose aussi «une multitude d’activités culturelles et sportives». Parmi elles, des expositions photo, des concerts et des spectacles de rue. Gratuites et disséminées dans tous les arrondissements, ces activités sont regroupées sous le nom d’Hyper Festival, dont la programmation est à retrouver sur le site de la ville.

Par ailleurs, plusieurs expositions seront maintenues ou prolongées tout au long de la saison estivale : l’exposition sur «Gabrielle Chanel – Manifeste de mode» au Palais Galliera, mais aussi «Henri Cartier-Bresson - Revoir Paris» au Musée Carnavalet ou encore «L’Empire des sens», à l’occasion du 250e anniversaire de la mort du peintre François Boucher au Musée Cognacq Jay.

De plus, Paris Plages sera lancé dès le 10 juillet, dans trois spots symboliques : sur les rives de Seine, le long du bassin de la Villette et, grande nouveauté, dans les jardins du Trocadéro transformés pour l’occasion. Une enceinte éphémère est en train d’y être montée afin d’accueillir les retransmissions des Jeux de Tokyo et d’autres manifestations sportives.

A noter qu’un feu d’artifice «exceptionnel» sera tiré depuis la tour Eiffel pour le 14 juillet, sur le thème de la «liberté». Cette programmation culturelle prendra finalement fin le 2 octobre, avec l’organisation de la Nuit Blanche à Paris, sur le thème des liens entre les arts et les sports.