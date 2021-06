Régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse largement en tête du second tour

Sans sourciller, Valérie Pécresse trace sa route vers sa réélection, en obtenant à nouveau la tête du podium des intentions de vote pour le second tour des élections régionales, selon le dernier sondage OpinionWay / CNEWS pour la région Ile-de-France. Dévoilé ce jeudi 24 juin, il a été réalisé du 22 au 23 juin 2021 auprès de 1.056 électeurs franciliens.

Plus forte que jamais dans les sondages, la présidente sortante (Libres! ex-LR) de la région Ile-de-France obtient en effet 43 % des intentions de vote, à trois jours du second tour des élections régionales, selon le baromètre CNEWS/OpinionWay. Soit 4 points de plus par rapport à ce qui avait été prévu dans le précédent sondage, paru le 15 juin dernier.

Valérie Pécresse compte désormais 12 points d'avance sur la liste d'union de la gauche (Europe Ecologie Les Verts, le Parti socialiste, La France Insoumise et le Parti communiste) conduite par Julien Bayou, qui culmine à 31 % des intentions (contre 27 % il y a moins de dix jours).

Loin derrière, le candidat de La République en marche (LREM), Laurent Saint-Martin, et le candidat du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, arrivent ex-aequo, avec 13 % des intentions de vote, selon notre baromètre. Soit 4 points de moins que ce qui était prévu dans le précédent sondage.

Valérie Pécresse en tête partout, sauf chez les jeunes

Soutenue par Les Républicains et l'UDI, la présidente sortante continue de bénéficier de l'appui des plus de 50 ans dans la région. Ils sont en effet 48 % à annoncer vouloir voter pour elle au second tour (contre 44 % dans le précédent sondage) et sont même jusqu'à 57 % si l'on regarde uniquement le vote des plus de 65 ans.

Chez les jeunes (18-34 ans), c'est l'écologiste Julien Bayou qui récolte le plus de voix selon le sondage, avec la moitié des voix de cette catégorie d'âge (contre 53 % dans le précédent sondage). L'écart se resserre chez les 35-49 ans, qui sont 41 % à annoncer vouloir voter pour Valérie Pécresse, contre 36 % pour Julien Bayou.

Selon la catégorie socio-professionnelle des répondants, ce baromètre OpinionWay montre qu'au second tour, la présidente sortante remporte les suffrages de tous. Elle est en effet largement soutenue par les CSP + (37 %), tout comme Julien Bayou (35 %). Mais c'est également elle qui remporte l'adhésion des CSP -, avec 41 % de leurs intentions de vote (contre 34 % dans le sondage paru mi-juin) et des inactifs, avec 48 % des intentions de vote (contre 24 % dans le sondage paru mi-juin).

Une remontada qui s'explique notamment par le report des voix. Dans ce dernier baromètre CNEWS/OpinionWay, Valérie Pécresse obtient en effet 35 % des opinions de vote des partisans de La République en Marche (contre 16 % dans le précédent sondage), confisquant à Laurent Saint-Martin une partie de son électorat, et ce, alors qu'elle bénéficie toujours du soutien de 92 % des partisans des Républicains.

Quant à Julien Bayou, sa candidature est sans surprise appuyée par 77 % de l'électorat de gauche (contre 64 % dans le précédent sondage). Une hausse de 13 points loin d'être anecdotique, mais qui ne suffira pas à rattraper la fusée Pécresse. Pour obtenir 43 % des voix, elle serait d'ailleurs élue avec le vote de 91 % des électeurs de François Fillon lors de la dernière présidentielle, de 31 % des électeurs d'Emmanuel Macron mais plus étonnant de 14 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de 13 % des électeurs de Marine Le Pen.

A noter enfin que même si 85 % des répondants ont affirmé être sûrs de leur choix pour ce second tour des élections régionales qui se dérouleront ce dimanche 27 juin, rien n'est encore joué. Surtout lorsque l'on sait que 26 % des répondants ont préféré ne pas exprimer leur opinion concernant cette élection et que l'institut de sondage évalue à participation à 36 %.