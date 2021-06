Disparition de Delphine Jubillar : les avocats de son époux Cédric veulent saisir le Conseil supérieur de la magistrature

Les avocats n'ont pas apprécié la conférence de presse du procureur de la République de Toulouse. La défense de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, critique vivement le magistrat Dominique Alzéari.

«Dans un propos digne du café du commerce, Mr le procureur a présenté à la France entière Cédric Jubillar comme un coupable», dénoncent Me Emmanuelle Franck, Me Jean-Baptiste Alary et Me Alexandre Martin dans une interview au quotidien La Dépêche. Ceux-ci font référence à la conférence de presse de Dominique Alzéari organisée le 18 juin dernier.

Ce dernier expliquait alors que Cédric Jubillar avait été mis en examen pour meurtre aggravé après six mois d'enquête qui n'ont pas permis de retrouver le corps de la femme disparue. Le procureur s'est basé sur plusieurs indices, comme des déclarations «évolutives» de la part du suspect, ou encore une série de comportements considérés comme étranges par les enquêteurs.

Pas de corps, pas de preuve déterminante

«Pas de traces de lutte, pas de traces de sang. (...) Cet homme n'est pas connu pour être violent et possède un casier judiciaire vierge. Delphine Jubillar ne s'est jamais plainte auprès de sa famille ou de ses amis de violence. Il faut rappeler que tous les ans, ce sont des milliers de personnes qui disparaissent», assurent ainsi les avocats. Critiquant donc une «charge inadmissible», ils comptent «saisir le Conseil supérieur de la magistrature».

Ils ont également fait appel de la détention provisoire de Cédric Jubillar. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse doit encore trancher sur le sujet dans les prochains jours. Sans corps et sans preuve déterminante, l'équipe d'avocats de la défense compte réussir à inverser cette mise en examen.