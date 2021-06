Régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Renaud Muselier et Thierry Mariani dans un duel très serré

Le duel s’annonce très serré entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. A deux jours du second tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux candidats sont crédités chacun de 50% des voix, selon le dernier baromètre OpinionWay réalisé pour CNEWS et dévoilé ce vendredi 25 juin.

Le président sortant de la région PACA, qui profite du retrait de l'écologiste Jean-Laurent Felizia, gagne trois points par rapport au dernier sondage, tandis que l'ancien député du Vaucluse, lui, en perd trois.

En sachant que dans cette étude, réalisée cette semaine auprès d'un échantillon de 967 personnes inscrites sur les listes électorales de la région, 31% des personnes sondées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

Quant au profil des électeurs, Renaud Muselier est particulièrement populaire chez les moins de 35 ans (60% contre 40% pour Thierry Mariani). Et les sympathisants du parti présidentiel sont 83% à affirmer vouloir voter pour lui.

les électeurs très sûrs de leurs choix

Concernant la répartition par catégorie socio-professionnelle des sondés, le candidat du Rassemblement national obtient le score le plus haut chez les CSP- (64% des intentions de vote contre 36% pour Renaud Muselier).

A noter que les électeurs sont très majoritairement sûrs de leurs choix puisque 95% des sondés déclarant voter pour Renaud Muselier ce dimanche 27 juin ne comptent pas changer d’avis, tout comme ceux ayant choisis la liste menée par Thierry Mariani.