Alpes-Maritimes : le Secours Populaire face à la pénurie de bénévoles

Avec l’arrivée de l’été, l’association caritative qui vient en aide à des milliers de personnes en situation de précarité sur la Côte d'Azur est confrontée à une pénurie de bénévoles. Certains sont en vacances, d’autres occupent un emploi saisonnier. Les responsables du Secours Populaire lancent un appel à la solidarité pour la préparation et la distribution de repas.

Chaque été, en effet, le tissu associatif est confronté à un manque de moyens humains face à une augmentation des besoins. « De nombreux sans-abris viennent de toute la France pendant cette période afin de bénéficier de la météo et de l’affluence humaine », explique-t-on au sein du Secours Populaire. Une précarité renforcée par les effets de la crise sanitaire avec une hausse de la mendicité, des vols et des suicides »

L’association pointe des conditions «plus dures et dangereuses» pour ceux qui vivent à la rue. «Nous avons donc besoin de toute l’aide possible, qu’elle soit humaine ou financière, pour que les plus précaires parviennent à passer cette période difficile»

50 000 personnes aidées dans les Alpes-Maritimes

A Nice, les bénévoles du Secours Populaire distribuent chaque matin, sept jours sur sept, 200 petits déjeuners et repas du midi pour les sans-abris, soit 6000 croissants, 6000 pains au chocolat, 6000 tasses de café, thé, chocolats chauds et autant de bouteille d’eau.

Dans les Alpes-Maritimes, l’association vient en aide à 50 000 personnes notamment par le biais des collectes auprès des clients des supermarchés.

En 2019, le Secours Populaire a ainsi récupéré 9 tonnes de denrées alimentaires et recyclés plus de 135 tonnes de tissus grâce aux dons de particuliers.

