Besançon : une croix gammée dessinée sur un passage piéton aux couleurs LGBTQ+, la maire porte plainte

Alors que le 21 juin dernier la ville de Besançon (Doubs) s’était réjouie d’apporter son soutien à la communauté LGBTQ, en affichant des marquages arc-en-ciel au niveau de quelques passages piéton, elle a rapidement déchanté. Au matin de ce 26 juin, jour de la Marche des fiertés, des inscriptions vandales ont été découvertes sur les drapeaux tracés au sol.

Plus précisément, un pénis et une croix gammée entachaient les jolies couleurs de l’arc-en-ciel, dans la rue Mégevand. «Un geste extrêmement violent», a fait savoir la maire de la ville, Anne Vignot, qui est allée déposer plainte au commissariat dans la foulée.

«Cette plainte permettra à la police d’enquêter afin d’appréhender les auteurs qui ont peint une crois gammée, symbole du nazisme et de l’intolérance, en plein coeur de la ville de Besançon», précise sur Facebook la membre d’Europe Ecologie Les Verts.

Cette dernière ne veut pas laisser passer un tel acte, d’autant plus qu’il ne s’agirait pas du premier. Une plainte aurait en effet été déposée il y a quelques jours à la suite de la découverte d’une autre croix gammée affichée sur un panneau de signalisation, non loin du palais de justice.

Dans l’Est Républicain, Anne Vignot dénonce «un acte criminel qui est un appel à la haine». Cette croix gammée renvoie directement à l’époque des nazis qui avaient déporté des milliers d’homosexuels pour les envoyer en camp de concentration, rappelle la maire de Besançon.

Mais cet «acte innommable qui est une insulte à toutes les victimes» renforce la solidarité de la ville envers la communauté LGBTQ+. Sur Twitter, Besançon a réaffirmé son «soutien à celles et ceux qui sont encore victime de discriminations et de violences».

L’arc-en-ciel, symbole #LGBTQI +, rue Mégevand, a été vandalisé d’une croix gammée. Deux mots : Honteux et écœurant. Une plainte a été déposée par @Anne_Vignot au nom de la Ville de #Besançon. Soutien à celles et ceux qui sont encore victime de discriminations et de violences. pic.twitter.com/RrNIw8UToc

— Ville de Besançon (@villedebesancon) June 26, 2021