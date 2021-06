DIRECT - Coronavirus : moins de 9.000 malades hospitalisés

Le variant Delta, plus contagieux, inquiète de plus en plus alors que de nombreux pays sont confrontés à une forte hausse des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h46

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles restrictions dans le pays, le plus touché sur le continent, pour faire face à la forte hausse des contaminations au coronavirus, provoquées par le très contagieux variant Delta.

Le pays, qui subit de plein fouet une troisième vague, est «confronté à une résurgence massive des contaminations», a déclaré le chef d'Etat lors d'une allocution télévisée, qui a dressé un tableau très noir de la situation.

«Nos services de santé travaillent à l'extrême limite de leurs possibilités (...), il n'y a que très peu de lits disponibles en réanimation», a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'Afrique du Sud se trouvait désormais au stade 4 d'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement.

«Tous les rassemblements - qu'ils soient en intérieur ou en extérieur - sont interdits», à l'exception des enterrements, avec un maximum de 50 personnes pouvant y assister, a poursuivi Cyril Ramaphosa, précisant que les ventes d'alcool étaient désormais interdites.

Le couvre-feu déjà en vigueur a été rallongé d'une heure, de 21H00 (19H00 GMT) à 04H00 (02H00 GMT).

19h37

Moins de 9.000 malades du Covid-19 étaient hospitalisés en France dimanche, pour la première fois depuis plus de huit mois, selon les chiffres officiels.

Presque la moitié de la population française (49,5%, 33.372.708 personnes) a reçu au moins une injection et près d'un tiers (31,6%, soit 21.278.460 personnes) est complètement vacciné (soit avec deux doses, soit avec une seule pour ceux qui avaient déjà eu le Covid ou ont reçu le vaccin Janssen).

Dimanche, 8.986 malades du Covid étaient hospitalisés, contre 9.024 la veille et environ 31.000 deux mois auparavant, mi-avril, au pic de la troisième vague. Ce chiffre n'était plus repassé sous la barre des 9.000 depuis le 13 octobre.

15h01

L'Indonésie, pays actuellement le plus touché par le Covid-19 en Asie du Sud-Est, a enregistré dimanche un nouveau record quotidien de contaminations avec plus de 21.000 nouveaux cas alors que les hôpitaux sont débordés. Au total, l'Indonésie décompte depuis le début de la pandémie plus de 2,1 millions de cas avec 57.138 morts. Mais les chiffres réels sont estimés bien supérieurs en raison du faible nombre de tests réalisés.

Le nombre de contaminations a explosé dans le pays ces dernières semaines, après les déplacements effectués par des millions de personnes en mai pour rejoindre leurs proches au terme du mois de jeûne musulman de ramadan. Parallèlement, les autorités ont identifié la présence de nouveaux variants du virus très contagieux.

13h11

Les équipes participantes aux Jeux Olympiques de Tokyo devraient être immédiatement isolées si elles arrivent au Japon avec un membre positif au Covid-19, a déclaré un responsable de l'organisation dimanche après que des membres de la délégation ougandaise se sont révélés porteurs du virus.

Hidemasa Nakamura, responsable de l'organisation des JO prévus du 23 juillet au 8 août, a estimé «hautement probable que des gens seront en contact rapproché avec une personne infectée s'ils voyagent dans le même avion». «Nous allons immédiatement mettre en place un système pour les isoler et les tester avant même de déterminer» s'ils ont été en contact avec une personne infectée, a-t-il souligné lors d'une émission de la télévision NHK portant sur les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Ces déclarations interviennent deux jours après que deux des neuf membres de la délégation ougandaise ont testé positifs au Covid-19 après leur arrivée au Japon.

10h32

La ville de Moscou a annoncé dimanche un nombre record de décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d'une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta. Selon les données officielles reprises par les agences de presse russes, Moscou a enregistré 144 morts en 24 heures, le pire bilan depuis le début de la pandémie.

Samedi, c'était la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg, qui avait affiché un record du nombre de décès avec 107 morts.

08h18

Eric Revue : «Il ne faut pas avoir peur. (...) On a les moyens d'éviter cette contamination massive que l'on redoute», dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/2gBVIO4B60 — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

07h11

Les habitants de Sydney se sont réveillés confinés dimanche, une mesure prise pour juguler une flambée de nouveaux cas de coronavirus causée par le variant Delta, plus contagieux, qui inquiète partout dans le monde, notamment en Russie où Saint-Pétersbourg a annoncé un nombre record de morts.

Identifié pour la première fois en Inde en avril, le variant Delta est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l'OMS, faisant craindre, malgré les campagnes de vaccination, de nouvelles vagues de la pandémie qui a déjà fait près de quatre millions de morts.

Le Portugal a été le premier Etat de l'UE à annoncer qu'il était désormais dominant sur son territoire. Il l'est également au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, tandis qu'il représente actuellement 9 à 10% des nouvelles contaminations en France.

05h56

Deux malades sont décédés du variant Delta du Covid-19 en France dans le Gers (sud-ouest), les deux premiers cas de contamination par ce variant dans ce département, ont indiqué les autorités sanitaires locales, qui ont annoncé «un plan d'action immédiat» pour «éviter une reprise épidémique».

Ces deux personnes, âgées de 42 et 60 ans, n'étaient pas vaccinées et leur état de santé «était marqué par des facteurs de risque».