DIRECT - Elections régionales 2021 : le taux de participation s'élève à 12,66% à midi

Le second tour des élections régionales et départementales se déroulent ce dimanche 27 juin dans toute la France. Le premier tour a été marqué par une abstention historique. Près de 48 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à voter pour ce nouveau scrutin.

12h11

Taux de participation de 12,66% à midi : «On a voulu exprimer quelque chose que l'on veut confirmer au second tour, c'est-à-dire un désaveu de l'offre politique», analyse Jean Garrigues, dans #MidiNews pic.twitter.com/YsTZG3Y83p — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

12h02

Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, à midi le taux de participation s'élève à 12,66%. Un pourcentage en très légère hausse par rapport au premier tour. A la même heure la semaine dernière, 12,22% des Français avaient voté.

11h31

Un peu partout en France, les ténors des partis ont continué de voter dans la matinée. A Saint-Quentin (Aisne), le candidat de la région Haut-de-France, Xavier Bertrand a mis son bulletin dans l'urne. Le député insoumis Alexis Corbière a lui aussi voté. C'est aussi le cas des candidats en Ile-de-France Jordan Bardella (RN) et Valérie Pécresse (LR).

10h34

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu dans l'un des bureaux de vote de Prades dans les Pyrénées-Orientales, commune où il a été maire pendant 12 ans, pour voter ce matin.

09h26

Plusieurs politiques ont été tôt ce dimanche mettre leur bulletin dans l'urne, comme Edouard Philippe qui a été voté dans sa ville du Havre. C'est aussi le cas de Renaud Muselier, candidat LR en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

08h37

Les bureaux de vote sont ouverts : «Tout est prêt pour accueillir les votants», dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/ShTnHELZtZ — CNEWS (@CNEWS) June 27, 2021

08h33

Votera ? Votera pas ? Les bureaux de vote ouverts, tous les regards se tournent vers le niveau de participation dimanche aux régionales après une abstention record au premier tour qui a favorisé les sortants PS et LR, et que le RN espère conjurer pour emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) sera donc particulièrement scrutée, avec le seul duel des 13 régions métropolitaines, qui s'annonce serré entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR).

08h00

Dans toute la France, 70.000 bureaux de vote ont ouvert à partir de 8 heures, ce dimanche. Dans la grande majorité des communes, ils fermeront à 18 heures. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Grenoble, Nantes ou encore Bordeaux, cet horaire est repoussé jusqu'à 20 heures.