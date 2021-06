Météo : 19 départements placés en vigilance orange aux orages

Météo-France a placé 19 départements du centre et de l'Est de la France en vigilance orange en raison d'un épisode pluvio-orageux possiblement accompagné de grêle et de fortes rafales de vent.

Il s'agit de l'Ain (01), l'Allier (03), le Cantal (15), la Corrèze (19), la Côte d'Or (21), la Creuse (23), le Doubs (25), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Lot (46), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), la Saône et Loire (71), l'Yonne (89), et le Territoire de Belfort (90).

Ces orages «donneront d'abord de fortes averses, localement de la grêle, et une forte activité électrique, accompagnées de quelques rafales de vent voisines de 60 à 70 km/h. Puis ils seront suivis d'un épisode pluvieux important et persistant. Les cumuls de précipitations associés à ce système pluvio orageux seront de l'ordre de 30 à 50 mm en quelques heures, et même 60 mm par endroits. Ils se produiront parfois sur des sols déjà gorgés d'eau», explique dans son communiqué Météo-France.

Cet épisode climatique devrait s'estomper lundi matin.