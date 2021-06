Météo : 4 départements placés en vigilance orange aux orages

Quatre départements restent placés en vigilance orange par Météo France, ce lundi 28 juin, du fait d'un fort risque d'orages.

Il s'agit de l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Dimanche, 15 autres départements avaient été placés en alerte orange.

«En début d'après-midi de lundi, des orages se déclenchent sur le Massif Central. Très rapidement, ils peuvent prendre un caractère violent sur l'ouest de l'Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la forte grêle, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires», précise le communiqué de Météo France. «Les orages les plus forts évacuent la région en fin d'après-midi, mais progressent rapidement sur la Bourgogne, la Franche-Comté, puis vers la Lorraine et l'Alsace en soirée», ajoute le service de météorologie.

Cet épisode climatique devrait s'estomper mardi matin.