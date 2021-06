Régionales : Quelle abstention pour ce second tour ?

L'appel à la mobilisation générale lancé durant l'entre-deux-tours n'a semble-t-il pas eu l'effet escompté. Selon les premiers chiffres communiqués ce dimanche à 12h, l'abstention devrait être aussi forte pour le second tour des régionales que pour le premier.

Au total, seuls 12,66% des quelque 48 millions d'électeurs de France métropolitaine se sont rendus aux urnes ce matin, soit à peine plus que la semaine dernière, où le taux de participation avait atteint 12,22%.

Des chiffres qui laissent donc présager un nouveau record d'abstention, après celui du premier tour (66,72%), faisant de ce scrutin régional le plus boudé par les Français dans toute la Ve République.

Dès le soir du premier tour, plusieurs personnalités politique avaient pourtant appelé leurs électeurs à faire entendre leur voix pour le second tour. Le lendemain, le Premier ministre Jean Castex lui-même avait lancé sur Twitter «un appel solennel à tous [les] concitoyens», assurant que «faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie». Visiblement en vain.

L'abstention est la plus forte en île-de-France

Cette absence de sursaut tend à montrer que l'abstention revêt en quelque sorte un caractère «volontariste», selon Jean Garrigues. «On a voulu exprimer quelque chose que l'on veut confirmer au second tour, c'est-à-dire un désaveu de l'offre politique, analyse le spécialiste de l'histoire politique. On est dans une forme d'expression politique alternative.»

Dans le détail, ce sont, comme souvent, les électeurs de Corse qui se sont le plus mobilisés à 12h, à hauteur de 24,87%. On retrouve ensuite la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (16,54%), où le duel annoncé particulièrement serré entre le LR Renaud Muselier et le RN Thierry Mariani a motivé les votants, suivie de la Bourgogne-Franche-Comté (14,87%) et de l'Occitanie (14,85%).

A l'inverse, malgré un duel inédit entre Valérie Pécresse et la liste d'union de la gauche de Julien Bayou, les électeurs franciliens sont ceux qui se sont le moins déplacé (8,59%). Le Grand Est (10,99%) et la Normandie (11,83%) viennent compléter ce podium des mauvais élèves.