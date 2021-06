Coronavirus : le coup de gueule du directeur de l'ARS Île-de-France pour inciter à la vaccination

Depuis plusieurs jours, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France envoie des messages personnels, pour convaincre le plus grand nombre d'aller se faire vacciner. Dans la région, moins de la moitié de la population avait déjà reçu au moins une dose, ce lundi 28 juin.

«Au fond je suis plus désemparé qu’en colère, car je ne sais pas par quel canal passer pour convaincre et si on n’y arrive pas, la suite est écrite : les vaccins sont efficaces contre les variants», expliquait récemment Aurélien Rousseau, ajoutant qu'il était désormais possible de se faire vacciner «partout».

48,24 % de la population vaccinée en Île-de-France

Car les chiffres ne sont pas reluisants dans la région francilienne, qui est de loin la plus peuplée mais qui a également été la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, puisque seulement 48,24 % de la population a déjà reçu au moins une dose. C'est plus qu'en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (47,46 %) et qu'en Corse (47,03 %) mais c'est beaucoup moins qu'en Bretagne (55,54 %).

Pire, alors que la vaccination n'avait jusqu'à très récemment pas été ouverte à tous, elle l'est désormais et paradoxalement les rendez-vous sur Doctolib sont de plus en plus faciles à trouver. Voire certains créneaux ne trouvent même plus preneurs : c'est notamment le cas dans le grands vaccinodromes, parfois plus difficiles d'accès (ce lundi, 629 créneaux étaient encore disponibles au Stade de France (93), 1.856 au Raincy (93), ou encore 549 dans la mairie du 10e, à Paris).

Selon Vite Ma Dose, développée par les créateurs de Covid Tracker, pas moins de 45.000 créneaux seraient ainsi disponibles dans la région dans les prochains jours et ce, alors même que de nouveaux centres de vaccination éphémères continuent d'ouvrir. C'est le cas dans le campus de start-up de la Station F (13e), à Paris, où un centre vient d'ouvrir ses portes ce lundi et jusqu'au 4 juillet, pour «aller vers» les jeunes.

Ça y est, le centre de vaccination de @joinstationf est ouvert ! Venez vous faire vacciner avec ou sans rendez-vous (de nouveaux créneaux à venir sur Doctolib prochainement) #COVID19 pic.twitter.com/rpQXon2rk1 — Grégoire Martinez (@Gregoire_fr) June 28, 2021

Avec l'arrivée des grandes vacances, tous les centres de vaccination ne pourront néanmoins pas tourner à vide en Ile-de-France. L'ARS a donc décidé de fermer près d'un quart des centres de la région, tout en les maintenant là où il y en avait vraiment besoin. Comme en Seine-Saint-Denis par exemple, où seulement 46,64 % de la population a reçu au moins une dose (contre 58,72 % à Paris).

«La vaccination est le seul moyen de se protéger», répète quant à lui Aurélien Rousseau. Le directeur général de l'ARS Ile-de-France assure qu'il n'y a «pas de place pour les arguments d’autorité», mais qu'«il faut convaincre». «Même jeune, même en bonne santé, vaccinons-nous ! C’est par là que l’épidémie repart en Grande-Bretagne», conclut-il.