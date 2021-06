Hélène et Omar Sy partagent une rare photo de leur fille Sabah

Omar et Hélène Sy ont dévoilé un rare cliché de leur fille Sabah, qui vient d'obtenir son Baccalauréat à Los Angeles (Etats-Unis).

Hélène Sy a partagé les photos de la remise du diplôme sur son compte Instagram. On peut y voir Sabah, 17 ans, entourée de ses parents. «Tellement de fierté et d'amour pour toi aujourd'hui», a commenté l'épouse d'Omar Sy.

Le héros de la série Lupin et son épouse ont fêté les résultats de Sabah, avant de poster ce samedi 26 juin de nouveaux clichés sur Instagram. Une photo en noir et blanc les montre posant aux côtés du chanteur Matt Pokora et de sa compagne Christina Milian. Les deux couples sont en effet très amis.

Des photos rares, car Omar et Hélène Sy n'ont pas l'habitude de donner des détails sur leur vie privée. L'acteur d'Intouchables souhaite protéger sa famille de sa notoriété. C'est pourquoi Hélène et lui avaient décidé, il y a quelques années, de s'installer en Californie pour vivre «une vie normale».

Le couple y élève là-bas ses trois filles et ses deux garçons. Pour les 20 ans de sa fille aînée, Selly, Omar Sy avait tout de même partagé une photo d'eux sur Instagram.