Landes : un dauphin blanc photographié au large de Capbreton, un événement très rare

Un dauphin blanc a récemment été photographié au large de Capbreton (Landes), a indiqué l'organisation Apex Cetacea, qui organise des sorties en mer. Cet événement est très rare car cette espèce a généralement une espérance de vie assez courte.

«C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, surtout dans cette zone-là», a déclaré auprès de France Bleu, non sans enthousiasme, Clément Brouste, comportementaliste animalier chez Apex Cetacea. «C'est la première fois qu'on en observe ici, donc c'est fascinant», a-t-il ajouté.

un dauphin «piebald»

Contrairement à ce qu’on l’on pourrait penser à première vue, le mammifère aquatique, qui avait déjà été observé le mois dernier par le photographe Lilian Haristoy, n’est pas albinos. C’est un dauphin Commun (delphinus delphis) «piebald». Autrement dit, il n'est pas entièrement blanc ou rosé sur la totalité de son corps.

«Le piébaldisme est un trouble congénital rare de la pigmentation cutanée caractérisé par la présence de zones hypopigmentées et dépigmentées», a expliqué sur Facebook Apex Cetacea, qui va travailler sur le suivi de cet individu, ainsi que sur une étude comportementale.

En effet, certaines parties de son corps, comme sa nageoire caudale et sa queue, ont une couleur naturelle. Et si cette rencontre est exceptionnelle, c’est parce que ce spécimen, de par sa couleur claire, est facilement repérable et donc plus vulnérable face aux prédateurs, son principal étant l’orque. Il atteint ainsi rarement l’âge adulte.

D’autre part, «il peut être un danger pour son pod, son groupe de cétacés, donc il peut se faire tuer par d'autres individus à la naissance, ou il peut tout simplement se faire expulser du groupe», a ajouté Clément Brouste. Avoir la chance de photographier un tel dauphin «qui a survécu à tous ces dangers» est donc «très rare».

Cette espèce est particulièrement répandue dans les mers fermées, comme la mer Noire. Dans ce milieu, ces dauphins ne sont pas des proies car ils sont situés en haut de la chaîne alimentaire.