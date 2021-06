Paris : deux centres de vaccination éphémères ouverts pour l'été

Deux centres de vaccination éphémères – l'un sur la place de la République (10e) et l'autre sur le parvis de l'Hôtel de Ville (4e) – vont ouvrir leurs portes à Paris pour la période estivale, respectivement ces 28 juin et 29 juin, afin «d'accroître rapidement la couverture vaccinale».

Ces ouvertures – souhaitées conjointement par l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France et la municipalité parisienne – ont été pensées comme des opérations «d'aller-vers», afin «de faciliter l'accès à la vaccination» au plus grand nombre mais surtout de toucher «les jeunes et les livreurs à vélo».

«Nous avons conçu des opérations flash de vaccination pour des publics encore peu vaccinés : les étudiants, les travailleurs précaires, les livreurs», a ainsi énuméré le directeur de la délégation départementale de Paris pour l'ARS, Tanguy Bodin. Et d'ajouter : «en allant les chercher de façon inédite sur leurs trajets quotidiens, davantage que sur leur lieu de vie ou de travail, notre objectif est de leur permettre de bénéficier de la vaccination au début de l'été».

Pour cela, les deux institutions ont choisi des emplacements symboliques, centraux et très fréquentés. Si le premier centre ne sera installé que pour quelques jours place de la République, du 28 juin au 2 juillet, le second restera quant à lui tout l'été sur le parvis de l'Hôtel de Ville, du 29 juin au 20 août.

une vaccination avec ou sans rendez-vous

Opéré par la Croix-Rouge en lien avec le Centre médical Europe, le centre de la place de la République ne sera donc ouvert qu'une semaine, de lundi à vendredi de 13h30 à 19h30, pour une vaccination sans rendez-vous et accessible à tous.

«Il cible en priorité les livreurs et travailleurs précaires qui ont été invités à se faire vacciner grâce à la mobilisation des différentes sociétés de livraisons à domicile», communique la municipalité parisienne, soulignant que «plus de 3.000 créneaux seront disponibles sur l'ensemble de la semaine» et que «de nouveaux créneaux» pourraient être ouverts «en cas de forte affluence».

des injections pendant Paris Plages

Egalement opéré par la Croix-Rouge, le centre de vaccination du parvis de l'Hôtel de Ville (4e) sera quant à lui ouvert tout l'été, que l'on vienne avec ou sans rendez-vous. Au total, plus de 5.000 créneaux par semaine y seront disponibles, de 11h à 20h du lundi au jeudi, de 11h à 21h le vendredi et de 13h à 21h les samedi et dimanche.

Un emplacement symbolique dans la mesure où Paris Plages prendra ses quartiers, entre autres, sur cette imposante place. Là, «des actions de prévention et d'informations sur les gestes barrières» seront proposées ainsi qu'«une aide à la prise de rendez-vous pour toutes les personnes volontaires à la vaccination».

Une politique d'«aller-vers» les publics les plus éloignés du système de santé, et donc, de la vaccination en règle générale, vantée par Anne Souyris, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la Santé. Cette opération est, pour elle, «une étape supplémentaire et nécessaire pour accroître la couverture vaccinale». «Je veux encourager les Parisiens, mais aussi les habitants du Grand-Paris qui travaillent ou se déplacent dans la capitale, à venir se faire vacciner au plus vite», a-t-elle déclaré.