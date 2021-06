Paris : le Jardin d'Acclimatation attend ses visiteurs, après 7 mois de fermeture

Le célèbre parc d'attractions de l'ouest parisien a rouvert ses portes début juin, après plus de sept mois d'arrêt forcé. Optimiste sur la saison estivale à venir, le président du parc, Marc-Antoine Jamet, espère attirer plus de 6.000 visiteurs par jour cet été.

«La crise sanitaire nous a brisé les ailes», déplore Marc-Antoine Jamet, rappelant que le Jardin d'Acclimatation entièrement modernisé – fermé entre septembre 2017 et juin 2018 pendant sa rénovation – avait à peine eu le temps de retrouver son public, avant d'être durement touché coup sur coup par une année de Gilets jaunes, par la grève des transports puis par la pandémie de Covid-19.

Bien décidée à rebondir, l'équipe de l'unique parc d'attractions de la capitale intra-muros espère que les Parisiens, mais également les provinciaux et les touristes retrouveront le chemin du parc. Pour cela, Marc-Antoine Jamet a souhaité proposer quelques nouveautés, avec un parc plus accessible, plus écologique et résolument ancré dans le numérique.

Une nouvelle grille tarifaire

Dans un premier temps, de nouveaux tarifs ont été mis en place, avec des solutions tarifaires quasiment adaptées au cas par cas. Dès aujourd'hui, trois options sont proposées : il est possible de payer l'entrée à 6,50 euros, puis 3,50 euros l'attraction, ou de prendre le pass «Grand 8» à 25 euros qui comprend l'entrée du parc ainsi que 8 attractions, ou encore de choisir le pass illimité à 35 euros (en jour daté) ou à 45 euros (valable n'importe quand).

De plus, le prix des pass illimités sera revu à la baisse en fonction de la saison, et pourra varier entre 25 et 35 euros. Jusqu'au 5 septembre inclus, les pass seront vendus 35 euros, puis, à partir de la rentrée, 25 euros en semaine et 35 euros le week-end. Et grande nouveauté : il sera désormais possible de prendre un Pass Famille, qui comprend l'entrée, ainsi que l'accès illimité aux attractions pour la journée pour 4 personnes au prix de 3. Soit le pass illimité à partir de 22 euros par personne.

Vous rêvez d’une journée avec un accès illimité à toutes nos attractions ? C’est possible, avec notre nouveau Pass Famille, à partir de 22€ par personne !



Réservez dès maintenant en ligne — Jardin d'Acclimatation (@JardindAcclim) June 24, 2021

Un «petit train du tri»

Ce pourrait être un détail, mais c'est un effort qui vaut la peine d'être souligné : le Jardin d'Acclimatation se veut plus écologique. Les gobelets en plastique ou papier ont donc été remplacés par des gobelets en verre, tout comme les couverts qui seront désormais en métal et le reste en mélanine, dans l'un des six restaurants du parc et dans le nouveau glacier, signé Grom.

En parallèle, un petit train du tri – qui rappelle sans aucun doute l'une des attractions phares des lieux avec son célèbre petit train – circulera dans le parc pour éduquer les enfants (et les adultes) aux gestes de tri.

Un jardin tourné vers le numérique ?

Côté expérience, le Jardin d'Acclimatation vient de nouer un partenariat avec Snapchat, qui propose désormais des filtres photos dédiés au parc sur l'application. «Une première en France et Europe» selon Marc-Antoine Jamet, qui explique que deux vues différentes seront disponibles sur 12 attractions du parc, soit «12 animations» et «24 vues» en tout pour se créer des souvenirs.

Grand succès à @VivaTech pour nos 12 animations en #VR en partenariat avec @Snapchat



Rendez-vous au #JardindAcclimatation pour découvrir à votre tour, en famille ou entre amis, nos attractions sous un autre jour #LVMH #VivaTech pic.twitter.com/zlV3Loe6sL — Jardin d'Acclimatation (@JardindAcclim) June 19, 2021

Et parce que Marc-Antoine Jamet souhaite par-dessus renouer avec la clientèle phare du parc que sont les jeunes enfants, une nouvelle attraction devrait venir compléter la gamme de 42 manèges existants. Il s'agira d'un manège assez classique signé par le scénographe Thierry Rétif, dans lequel les petits pourront embarquer dans des véhicules typiquement français : le camion des pompiers de Paris, la deux-chevaux du Tour de France ou encore l'hélicoptère de presse. Attendue dès la fin du mois de juillet, cette nouvelle attraction a été fabriquée à Amiens.

Et celui qui est également devenu – depuis peu – le président du comité des Champs-Elysées redouble d'impatience de voir revenir les touristes à Paris et au Jardin d'Acclimatation. Reste à savoir si cette réouverture sera synonyme de «la poursuite de 2019» ou «de la méfiance qu'a été celle de 2020», s'interroge-t-il, soulignant que le Jardin d'Acclimatation suscite depuis longtemps l'intérêt de la communauté asiatique et qu'il n'est pas rare d'y entendre parler «japonais, coréen en plus de l'anglais et de l'espagnol».

«Nous ne voulons pas être simplement le jardin de Neuilly», conclut finalement Marc-Antoine Jamet, persuadé que le Jardin d'Acclimatation peut être la journée «halte» parfaite pour une famille venue découvrir Paris et sa région. «Après une journée au Louvre et une journée à Versailles, les touristes sont contents de prendre l'air au Jardin d'Acclimatation et de lâcher les enfants», explique-t-il.

A terme, le président du Jardin d'Acclimatation espère pouvoir talonner les plus grands parcs d'attractions français, en termes de fréquentation. S'il ne sera évidemment pas possible de rivaliser avec le géant Disneyland et le parc Astérix, Marc-Antoine Jamet vise les 2 millions de visiteurs annuels pour intégrer ainsi le podium en détrônant le Puy du Fou et le Futuroscope.