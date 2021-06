Régions : Election du président, composition du Conseil... Que va-t-il se passer maintenant ?

C'est fait : les nouveaux conseillers régionaux ont été élus ce 27 juin au cours d'un scrutin dominé par l'abstention. Mais si l'étape du vote est franchie, les assemblées régionales ne sont pas encore prêtes à fonctionner.

Il reste quelques formalités à remplir avant qu'elles ne puissent se pencher sur les affaires de la région.

La répartition des sièges

Le conseil régional se réunit régulièrement en assemblée pour discuter des transports, des lycées, ou encore de l'aménagement du territoire. Mais ces séances ne se tiendront qu'à partir de la semaine prochaine : il faut d'abord que les différentes listes candidates aux élections se répartissent les sièges.

La liste gagnante du second tour est celle qui en obtient le plus. Grâce à la règle de la prime majoritaire, elle remporte d'office un quart des sièges. Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes (dont la liste gagnante) ayant dépassé les 5% au second tour, proportionnellement au nombre de votes qu'elles ont rassemblés.

A noter que la taille du conseil régional varie en fonction de la population de la région. Par exemple, dans les Hauts-de-France, 170 sièges sont disponibles, contre 83 en Bretagne. Les conseillers régionaux conservent ensuite leur place pendant six ans.

L'élection du président de région

Une fois tous les sièges répartis, le Conseil régional se réunit une première fois pour élire son président. Celui-ci aura la charge d'animer les débats, de décider des priorités de la région, et sera responsable du budget.

L'élection du président se fait à la majorité absolue. Mais si elle n'est pas atteinte lors du premier un tour, un second tour, voire un troisième, peuvent être organisés.

Il ne s'agit pas d'une élection avec beaucoup de suspense : le président de région élu est généralement la tête de la liste ayant remporté le plus de voix au second tour (et par conséquent, la majorité des sièges).

L'élection de la commission permanente

En plus d'élire un président de région, les conseillers régionaux votent pour une commission permanente. Celle-ci se compose du président de région et de ces vice-présidents. Elle sert «d'exécutif» à la région : c'est-à-dire qu'elle veille à ce que les décisions soient appliquées, et se réunit régulièrement pour travailler sur de nouvelles propositions, qu'elle soumet ensuite au Conseil.

Toutes ces étapes auront lieu dans le courant de la semaine.