Remaniement : «je ne vais pas changer de Premier ministre», assure Emmanuel Macron

Dans un entretien accordé au magazine Elle à paraître en kiosques ce vendredi 2 juillet, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne comptait «pas changer de Premier ministre (...) dans les prochains mois ou semaines», confirmant ainsi Jean Castex dans ses fonctions à Matignon.

Le magazine féminin, qui précise avoir réalisé cette interview dans le contexte de l’entre-deux-tours des élections régionales, rapporte que pour le chef de l'Etat, «les élections locales n'appellent pas de conséquences nationales».

Cette déclaration d'Emmanuel Macron est particulièrement remarquée dans la mesure où, malgré la candidature de nombreux ministres, le résultat des urnes a sonné comme un véritable désaveu pour le parti majoritaire.

Dimanche, LREM a ainsi obtenu moins de 10% des voix au niveau national et, à moins d'un an maintenant de l'élection présidentielle, le parti présidentiel n’a toujours pas d’implantation territoriale.

Pour autant, s'il ne devrait pas y avoir de remaniement gouvernemental important, des ajustements techniques «au cas par cas» et «si nécessaire» - par exemple sur le périmètre de certains ministres - ne seraient pas à exclure avait de son côté souligné dimanche soir une source proche de l'exécutif.

«Jean Castex n'étant pas une femme...»

Dans sa question, et alors que se tient ce mercredi à Paris un forum organisé sous l’égide d’ONU-Femmes, le magazine Elle a cherché également à savoir si le «souhait» du Président de la République, exprimé pendant la campagne de 2017, de voir une femme Première ministre était toujours d'actualité.

Et quatre ans plus tard, Emmanuel Macron dit «assumer ses propos». Sauf que «Jean Castex n'étant pas une femme», et qu'il est désormais conforté, ce ne sera donc pas pour tout de suite laisse entendre le président qui ne s'est pas déclaré candidat.

En juillet 2020 déjà, après la démission d'Edouard Philippe du gouvernement suite à sa victoire aux municipales au Havre (Seine-Maritime), plusieurs noms de femmes politiques, de Florence Parly à Marlène Schiappa en passant par Christiane Taubira avaient été évoqués pour le remplacer.

A la surprise générale, Emmanuel Macron avait pourtant porté son choix sur Jean Castex, quasi inconnu alors du grand public, mais dont sa gestion du premier déconfinement avait été saluée.

Jean Castex, ex-secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, fêtera dans une semaine son premier anniversaire à Matignon.