Covid-19 : les médecins pourraient avoir accès à la liste de leurs patients non-vaccinés

La vaccination en France a-t-elle atteint son plafond de verre ? Alors que près de la moitié des Français sont vaccinés, le gouvernement voit avec crainte le rythme des injections ralentir. Pour atteindre ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, les autorités souhaitent fournir aux médecins traitants la liste de leurs patients non-vaccinés.

L'idée est de croiser la patientèle des médecins, en s'appuyant sur les fichiers nominatifs établis par l'Assurance maladie, avec la base de données des vaccinations. Ils seraient ainsi en mesure d'entrer en contact direct avec les indécis, les isolés, les vulnérables... pour leur proposer la vaccination. Selon les informations des Echos, le ministère de la Santé a annoncé aux professionnels de santé libéraux que ces listes leur parviendraient pour la fin du mois de juin.

#VaccinationCovid des plus de 75 ans : "Il faut confier cette mission à la médecins de ville" @drjportiz, président de la #CSMF pic.twitter.com/Wq7QuU3Q3G — CSMF_officiel (@CSMF_officiel) June 17, 2021

Mais, pour l'heure, le décret qui doit encadrer cette pratique n'est encore qu'un projet. Avant d'espérer passer devant le Conseil d'Etat, le texte doit être validé par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Car les données médicales sont particulièrement sensibles et protégées.

D'ailleurs les médecins demandent des listes de patients «depuis longtemps : pour vacciner contre la grippe, pour dépister le cancer du sein ou du colon...», sans jamais les obtenir jusqu'ici, indique Luc Duquesnel, président de la section généralistes du syndicat CSMF, aux Echos.

Des populations «sous-vaccinées»

Mais, en pleine pandémie, la donne pourrait changer. Face au ralentissement de la campagne de vaccination et à la progression du variant Delta, l'Assurance maladie se dit optimiste concernant l'issue des discussions avec la CNIL. Ce décret est présenté comme un outil pour lutter contre les inégalités de santé, en ce qu'il permet d'aller chercher les Français les plus éloignés du soin. Les chiffres montrent que les plus de 80 ans, les personnes obèses, certains malades chroniques et les publics défavorisés sont notamment «sous-vaccinés».

Reste que, si ce décret entre en vigueur, rien ne garantit que les médecins traitants ne se heurteront pas à des refus. Si la réponse des patients visés n'est pas favorable, d'autres mesures sont envisagées pour étendre la couverture vaccinale. L'idée de rendre l'injection obligatoire pour certains publics a par exemple déjà été évoquée, notamment pour les soignants des Ehpad.

Par ailleurs, l'Académie de médecine recommande de «suspendre le remboursements des tests» de dépistage du Covid-19 «pratiqués pour convenances personnelles», afin d'inciter les gens à opter pour le vaccin. Lundi 28 juin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué que l'exécutif ne l'envisageait pas pour l'instant. Mais la question, assure-t-il, «se posera autour de la rentrée».