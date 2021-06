Dax : deux policiers tabassé lors d'une intervention, quatre mineurs arrêtés

Quatre adolescents de 16 à 17 ans ont été interpellés ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à Dax (Landes), soupçonnés d’avoir violemment agressé deux policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) lors d’une intervention.

Les faits se sont déroulés lorsque les agents ont repéré trois personnes circulant sur deux scooters en centre-ville, en multipliant les comportements dangereux. Les plaques d’immatriculation étaient également non-conformes. Ils ont donc tenté de les interpeller une première fois, mais les individus ne se sont pas arrêtés, l’un renversant même un policier qui avait tenté de s’agripper à son deux-roues.

Les forces de l’ordre sont alors parvenues à localiser les fuyards quelques temps plus tard. Ils roulaient sur une voie réservée aux piétons. Les agents de la BAC ont de nouveau tenté de les arrêter et ont fait face à un déchaînement de violence. Une dizaine d’individus les ont attaqués. Un des policiers s’est fait projeter au sol, avant d'être frappé à coups de poing, de pied et de casque. Un des agresseurs lui a même volé sa matraque pour lui taper sur la tête.

Inconnus des services de police

Le drame a heureusement pu être évité grâce à l’intervention d’autres agents, pour stopper l’agression. Un adolescent de 17 ans, qui avait toujours la matraque à la main, a été interpellé sur le champ. Trois autres garçons de 16 à 17 ans ont été arrêtés un peu plus tard et placés eux aussi en garde à vue. Ils sont tous inconnus des services de police.

Le policier agressé a été conduit à l’hôpital, avec de nombreux hématomes et une plaie au cuir chevelu ayant nécessité neuf points de suture. Son ITT doit être évaluée après des examens. Son collègue ayant été renversé est touché aux genoux et a reçu deux jours d’ITT. Une information judiciaire pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, en réunion et avec armes, a été ouverte.