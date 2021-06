Île-de-France : avec le déconfinement, les chanteurs accrédités sont de retour dans le métro

Les chanteurs du métro – accrédités par la RATP et membres du label «Musiciens du métro» – seront de retour dans les couloirs et les stations du réseau d'Ile-de-France Mobilités, dès ce mercredi 30 juin.

«Après plus d’un an d’une vie culturelle en pointillés, les Franciliens retrouvent progressivement le chemin des musées, théâtres, monuments, cinémas, salles de concert et autres lieux de spectacle. C’est aujourd’hui au tour des artistes membres du label «Musiciens du métro» de faire leur retour», a ainsi communiqué la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

«Un regain de vie et de joie»

Une «excellente nouvelle pour eux, mais aussi pour nos voyageurs», se réjouit Stella Sainson, la responsable du label, qui y voit «une bouffée d’oxygène après plus d’un an de restrictions dues à la crise sanitaire» ainsi qu'«un regain de vie et de joie». Elle souligne également que certains d'entre eux avaient pu continuer à jouer pendant les confinements, notamment sur les réseaux sociaux de la RATP où étaient retransmis des lives musicaux.

Depuis 1997, ce label permet à plus de 300 artistes tous les ans – sélectionnés dans le cadre de castings – d'obtenir l'accréditation et donc le droit de donner des mini concerts dans certaines stations et gares du réseau du métro, ainsi que des RER A et B. Les musiciens sont autorisés à se produire à titre gracieux, et peuvent évidemment percevoir une gratification de la part des voyageurs.

Ce label répond à plusieurs objectifs selon la RATP : «proposer aux voyageurs des animations musicales dans ses espaces», mais surtout «faire émerger de jeunes talents» et «leur permettre de se produire dans les espaces du métro et du RER, où passent chaque jour de nombreux voyageurs». Certains artistes mondialement connus ont d'ailleurs commencé là, comme Keziah Jones, Dany Brillant, Ben Harper, ou plus récemment Arcadian.

Certains d'entre eux ont même été sélectionnés pour participer à des événements plus importants, tels que des festivals de musique. En parallèle, régulièrement, est organisé un concert des «Musiciens du métro» à l'Olympia.