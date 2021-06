Paris : la consigne en passe de devenir la norme dans les restaurants et les supermarchés du 10e ?

Pas moins de 50 restaurants, ainsi que 20 supermarchés de quartier, vont proposer à partir de ce mardi 29 juin, un service de consigne, grâce à un partenariat noué avec la municipalité parisienne, le réseau de restaurateurs écoresponsables Écotable et la consigne Green Go. En un an, il doit permettre d'éviter l'utilisation de 12 tonnes d'emballage plastique.

«C'est la première fois qu’on déploit ce type de solution sur un aussi grand territoire», explique Florentin Letissier, l'adjoint EELV à la mairie de Paris chargé de l'économie circulaire et solidaire et de la stratégie zéro déchet, qui souligne que la municipalité parisienne a financé l'achat de 10.000 contenants en verre made in France pour lancer cette initiative d'abord dans le 10e, puis à terme, à tout Paris.

Et le principe est «simple» selon Green Go : «téléchargez l’application, empruntez un emballage consigné chez un commerce partenaire et rapportez-le dans un point de collecte». Concrètement, il s'agit pour n'importe quel client de l'un des restaurants ou supermarchés partenaires de repartir gratuitement avec son contenant en verre, avant de le rapporter d'ici à un mois. S'il ne le fait pas, 10 euros pourraient être prélevés sur son compte et seulement 5 euros s'il finit par le rendre.

70 adresses partenaires

Au total, 70 adresses – 50 restaurants et 20 supermarchés Franprix – se sont lancés dans l'aventure. Tous n'ont pas de consigne "retour", mais leur proximité géographique doit permettre à tous les clients de rendre son contenant rapidement. Parmi eux, La Frairie, Bulliz, Minato House, Noa ou encore Chez Alberto, ainsi que tout un réseau de supérettes Franprix.

«Pour l'instant, il s'agit pour nous de communiquer et de convaincre les habitants de participer à cette nouvelle solution, [...] avec objectif de regarder ce que ça va donner pour en tirer des leçons en vue de son déploiement dans d’autres arrondissements parisiens», ajoute l'adjoint parisien, qui vise le déploiement de cette solution avant la fin de la mandature, d'ici à 2026.

A terme, cette solution doit permettre d'éviter l'utilisation d'environ 12 tonnes de déchets plastique, issus de la vente à emporter, sur une année. Soit 400.000 emballages plastique à usage unique par an. A titre de comparaison, Florentin Letissier estime que la consommation journalière, en période normale hors Covid, avoisinne les 15 tonnes de déchets plastique, à Paris.

Nous distribuons 10 000 contenants alimentaires à une cinquantaine de restaurateurs et supermarchés volontaires du 10e : rejoignez-les pour développer le réemploi et participer à l’objectif zéro plastique jetable d’ici 2024 à Paris que nous nous sommes fixé avec @anne_hidalgo ! pic.twitter.com/cbWdxNG6Hd — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) June 29, 2021

Et la maire du 10e, Alexandra Cordebard, se félicite que cette solution ait été déployée dans son arrondissement et estime que jusqu'à 250 restaurants pourraient bientôt être partenaires. «Cela ferait 1 million d'emballages plastique en moins dans les poubelles. Soit un million de déchets en moins à collecter», se réjouit-elle.

«Un très bon investissement» selon elle, qui «améliorerait aussi l'état de saleté de la ville». Et l'élue d'espérer : «cela éviterait que les gens abandonnent leur sac plastique dans les poubelles, ou pire, à côté de la poubelle ou dans les jardins publics»