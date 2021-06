Présidentielle 2022 : Eric Piolle candidat à la primaire des Verts

Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a officialisé ce mardi 29 juin sa candidature à la primaire EELV en vue de l’élection présidentielle 2022.

Après les élections régionales et départementales, «s’ouvre une nouvelle page pour moi, qui va nous lancer collectivement, parce que là aussi c’est un collectif, qui va nous lancer vers la primaire des écologistes en septembre», a indiqué l’édile à France Bleu Isère.

Depuis sa réélection à la tête de Grenoble en 2020, Eric Piolle ne cachait pas ses ambitions nationales. En début d’année, il avait même lancé une plate-forme de soutien, dont le nom déjà donnait le ton : «Une certaine idée de demain». Il doit en outre sortir un livre ce mercredi, «De l’espoir ! Pour une République écologique».

A France 3, le maire a confirmé passer par l’étape des primaires du parti. «On ne fait rien sans des attaches sérieuses», souligne-t-il.

Sur le terrain des idées, Eric Piolle avance sa proposition phare : un référendum constitutionnel car «cela fait 40 ans qu’on sent que nos institutions ne sont plus adaptées à notre société». A travers ce référendum, qu’il imagine dès le lendemain de l’élection présidentielle, il plaide notamment en faveur de l’instauration de la proportionnelle et de la limitation des pouvoirs du chef de l’Etat. Il a par ailleurs expliqué à France Bleu Isère que sa campagne s'articulera autour de l'économie, «les quartiers populaires et les milieux ruraux, l'alimentation, le logement, les questions de vécu».

La campagne déjà bien lancée

La primaire EELV se tiendra les 16 et 28 septembre prochain. Outre Eric Piolle, Sandrine Rousseau a d’ores-et-déjà officialisé sa candidature tandis que celle de Yannick Jadot, si elle n’est pas officielle, fait peu de mystères.