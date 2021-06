Déconfinement : discothèques, concerts, masque... quelles restrictions restent en vigueur ?

Si ce mercredi 30 juin marque la dernière étape du calendrier de déconfinement, certaines restrictions restent malgré tout en vigueur. Discothèques, concerts et festivals, masque ou encore pass sanitaire... CNEWS fait le point sur les obligations relatives au Covid-19 auxquelles les Français doivent toujours se plier.

Les discothèques toujours fermées

Les fêtards devront encore patienter quelques jours. Fermées depuis la mi-mars 2020, les discothèques ne sont pas concernées par la nouvelle étape du déconfinement. Elles ne pourront rouvrir leurs portes qu'à partir du 9 juillet prochain, avec un protocole sanitaire adapté : jauge limitée à 75 % en intérieur (100 % en extérieur), pass sanitaire obligatoire, téléchargement et activation obligatoire de l'application de cahier de rappel numérique TousAntiCovid Signal. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans certaines situations.

les concerts et festivals en intérieur debout limités par une jauge

Si à partir de ce mercredi les limites de jauge sont levées dans les restaurants, cinémas, théâtres et commerces, elles restent en vigueur dans deux cas : les concerts et festivals debout en intérieur. Ils peuvent reprendre à partir de ce mercredi, mais avec une limitation à 75 % (contre 100 % en extérieur).

Les compétitions sportives amateurs en plein air adaptées

Les restrictions pour les compétitions sportives amateurs en plein air sont assouplies à partir de ce mercredi, mais une jauge demeure. Elles pourront se tenir dans la limite de 2.500 personnes (contre 500 jusque-là), avec pass sanitaire obligatoire au-delà de 1.000 personnes.

Le masque toujours obligatoire dans certains lieux

Le masque demeure un accessoire indispensable. L'obligation de le porter en extérieur a été levée le 17 juin, mais il reste exigé dans certaines situations : lieux rassemblant un grand nombre de personnes, files d'attente, marchés et tribunes de stades. En intérieur, il doit toujours être porté dans les bureaux, les commerces, les transports en commun, les musées, les salles de spectacles, les cinémas et lors des déplacements dans les restaurants et les bars. Il demeure également obligatoire pendant les concerts et festivals debout en plein air ou en salles accueillant moins de 1.000 spectateurs (donc sans pass sanitaire). Les autres gestes barrières et la distanciation physique doivent par ailleurs toujours être respectés.

Le pass sanitaire obligatoire pour tous les événements de plus de 1.000 personnes

Pour participer à n'importe quel événement, en intérieur comme en plein air, de plus de 1.000 personnes (cinéma, théâtre, spectacles, établissements sportifs, festivals, concerts...), le pass sanitaire est obligatoire. Il consiste en la présentation, sous format numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'un certificat de vaccination contre le Covid-19, d'une preuve d'un test négatif (de moins de 48h ou 72h suivant les situations) ou du résultat positif d'un test attestant du rétablissement du Covid-19.

Le télétravail se poursuit

Le nouveau protocole sanitaire en entreprise, qui entrera en vigueur jeudi, recommande la poursuite du télétravail, tout en l'allégeant. Selon Le Parisien, le ministère du Travail incite les sociétés à se baser sur ce qui se fait dans la fonction publique : à partir du 1er juillet, le nombre de jours de télétravail par semaine y passera de trois à deux. Les employeurs devront toujours négocier le rythme de travail au bureau et à distance avec les représentants du personnel.

Les restrictions prolongées dans les Landes

Département français le plus touché par le Covid-19 et son inquiétant variant Delta, les Landes ont prolongé jusqu'au 6 juillet inclus les restrictions qui ont été levées ce mercredi dans le reste du pays. Concrètement, les rassemblements restent limités à 10 personnes sur la voie publique, les jauges maintenues à 65 % dans les cinémas et les salles de spectacle et à 50 % dans l'intérieur des restaurants et des casinos, et la limite reste fixée à 4 m2 par personne dans les commerces.