Isère : cinq collégiennes agressées sexuellement, un adolescent mis en examen

Un adolescent de 17 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement cinq collégiennes à Beaurepaire (Isère) le 24 juin dernier.

L’une des victimes a affirmé à l’un des surveillants de son collège, près duquel les faits se seraient produits, qu’un individu lui a touché la poitrine et les fesses alors qu’elle marchait en direction de son domicile, a rapporté Le Dauphiné, hier, mardi 29 juin.

A l’issue de son témoignage, quatre autres jeunes filles, qui n’avaient pas osé en parler avant, ont confié avoir vécu une expérience similaire, également aux alentours de l'établissement scolaire, avec ce même adolescent.

mis en examen pour agressions sexuelles

Alertée, la gendarmerie a rapidement interpellé l’agresseur présumé, un ressortissant tunisien récemment arrivé en France, précise le quotidien régional. Ce dernier a été placé en garde à vue. Il a été déféré au parquet de Vienne puis présenté à un juge des enfants.

En fonction de l'âge des victimes, le mis en cause a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et plus de 15 ans. En attendant son procès, le suspect a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a fait l’objet d’un placement et a l’interdiction de se rendre à Beaurepaire.