La Métropole Nice Côte d’Azur décroche 2,5 millions d’euros de fonds européens pour rembourser l’achat de masques

La Métropole Nice Côte d’Azur qui compte 49 communes a obtenu un financement européen de 2,5 millions d’euros pour l’achat de masques de protection acquis dès le début de la crise sanitaire.

Ce financement qui provient du Fonds Social européen (FSE) porte sur la distribution de plus de 3,1 millions de masques lors du premier confinement de mars 2021. La Métropole Nice côte d’Azur avait alors déployé un «drive-masques» au Palais des expositions de Nice qui a permis de fournir près de 60.000 masques par semaine au personnel soignant (médecins libéraux, infirmières, kinés, dentistes, etc.) et aux associations caritatives niçoises.

51 points de distribution avaient également été mis en place dans tous les quartiers de la ville et plusieurs milliers de masques lavables réalisés par les agents de la collectivité avaient été livrés aux habitants les plus isolés, en situation de handicap, fragiles ou seniors.

«Nous saluons ce soutien important de l’Union européenne qui démontre la capacité de notre territoire à capter toujours plus de fonds européens pour protéger les habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur», s’est réjoui dans un communiqué le maire de Nice et président de la Métropole Christian Estrosi.