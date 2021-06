L'Anses publie de nouvelles recommandations pour bien utiliser son gel hydroalcoolique

En cette période de crise sanitaire, impossible de faire l'impasse sur le gel hydroalcoolique. Mais il est parfois difficile de choisir et de conserver le bon produit. Pour éclairer les consommateurs, l'Anses a publié ce mercredi 30 juin une série de conseils.

Bien choisir son gel hydroalcoolique

Tous les gels hydroalcooliques n'ont pas la même efficacité contre le Covid-19. Pour être sûr de tenir le virus à distance, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande de choisir une solution avec une teneur en alcool d'au moins 65%. Ceux-ci éliminent «plus de 99,99% des virus enveloppés, y compris les coronavirus», assure l'Anses.

L'acheteur peut aussi vérifier que le produit comporte l'une des mentions suivantes : «virucide selon la norme EN 14476», «solution hydroalcoolique recommandée par l'OMS pour l'antisepsie des mains» ou «gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains (arrêté dérogatoire)». Celles-ci garantissent son bon fonctionnement.

Dernier critère pour l'achat d'un gel hydroalcoolique : sa fréquence d'utilisation. Après avoir mené une étude sur plusieurs formats de gels, l'Anses a constaté que la teneur en alcool des gels en pompe pouvait diminuer de 5 à 10% en trois semaines. Il est donc recommandé de les réserver à une utilisation fréquente. Les gels avec un bouchon, eux, sont plus hermétiques et peuvent se conserver plus longtemps.

Bien conserver son gel hydroalcoolique

Le gel hydroalcoolique qui traîne depuis trois mois au fond de votre sac est-il encore efficace ? L'Anses recommande de se référer à la date limite d'utilisation figurant sur l'étiquette. En général, un gel hydroalcoolique peut se conserver entre un et trois mois selon ses fabricants, sa composition, et l'usage que l'on en fait.

Certaines astuces permettent en effet de préserver l'efficacité du gel le plus longtemps possible. L'Anses conseille par exemple de bien le protéger de la chaleur et du soleil, et de le garder dans un endroit propre. Refermer le contenant après son utilisation est également primordial, sinon l'alcool s'évapore plus vite.

Un transvasement d'un contenant à l'autre doit être effectué dans un endroit à moins de 20°C, là encore pour limiter le risque d'évaporation de l'alcool. De manière générale, il faut éviter de transférer son gel hydroalcoolique d'un contenant à l'autre.