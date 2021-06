Météo : fera-t-il beau cet été ?

Mais où est passé l'été ? Près de dix jours après le début de la saison estivale, le ciel n'est toujours que grisaille, nuages et pluie, sur une large partie du pays. Une météo loin des attentes des Français qui devrait heureusement laisser place à un peu de soleil... mais pas tout de suite

En tout cas pas de manière pérenne. Selon Tristan Amm, prévisionniste à Météo France, une brève période d'accalmie est attendue, mais seulement pour demain, jeudi 1er juillet, et vendredi. Durant ces deux jours, le temps sera plus «lumineux» et la pluie sera moins présente. Elle restera possible «dans la moitié nord» mais de manière plus faible que dernièrement.

Pluies orageuses sur le Nord-Est, soleil dominant au Sud, ce mercredi après-midi. À partir de demain, le temps s’améliorera et laissera place à des journées plus ensoleillées jeudi et vendredi. Les températures retrouveront des valeurs de saison.



Les Français n'auront cependant pas vraiment l'occasion de souffler puisqu'une nouvelle perturbation est prévue dès ce week-end, avec des averses et des orages. Sans compter que la météo de la semaine suivante sera «plutôt maussade», marquée par des nuages, de l'humidité et encore de la pluie. Même si «l'activité ne sera pas énorme».

Un été à la traîne

En résumé, «le mois de juillet ne commencera pas sous un grand soleil et dans la chaleur, à part peut être pour ceux qui sont proches de la Méditerranée», lâche Tristan Amm. Mais il n'y a pas de raison de désespérer pour autant. Selon le prévisionniste, ce mois de juin «frais et pluvieux» ne veut pas dire que le reste de l'été ne peut pas «réhausser la tendance».

Il est trop tôt pour formuler des certitudes mais, à l'heure actuelle, le «scénario le plus probable» est celui d'un été «chaud et sec». Le prévisionniste évoque même des températures à venir «au dessus des normales», sans pour autant parler de canicule.

En attendant de voir si les données des jours prochains confirment ce scénario, Tristan Amm souligne que «nous avons déjà connu des mois de juin similaires à celui-ci, avec plusieurs dizaines de millimètres de pluie tombés en quelques heures». Il insiste sur le fait que nous ne sommes qu'au début de l'été et appelle à la patience : avec un peu de chance, les parapluies pourront bientôt rester au placard.