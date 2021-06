Paris : un appel d'offres lancé «à l'automne» pour limiter le nombre de scooters électriques

Longtemps seul sur le marché, l'opérateur de scooters électriques en free-floating Citysccot a récemment été rejoint par d'autres (Lime, Cooltra, Yego...). Une offre en pleine explosion que la municipalité parisienne entend bien réguler : un appel d'offres sera lancé «à l'automne», a fait savoir David Belliard ce mercredi 30 juin.

«Le système de free-floating tel qu'il est proposé aujourd'hui n'est pas du tout adapté à Paris», explique ainsi l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, qui déplore en effet que les scooters électriques en libre-service peuvent être aujourd'hui empruntés et rendus n'importe où dans la capitale.

«Besoin de réguler ce type d'activité»

Pour l'élu, ce système engendre en effet «trop de désagréments» et «de comportements dangereux». «Nous avons absolument besoin de mieux réguler ce type d'activité en refusant le free-floating», ajoute-t-il, annonçant qu'un appel d'offres «pour réguler le nombre d'opérateurs ainsi que le nombre de scooters disponibles» serait lancé «à l'automne».

L'objectif ? Eviter que les scooters électriques en free-floating soient garés n'importe comment et n'importe où, notamment sur les trottoirs, en imposant des zones où garer les deux-roues, limiter leur nombre et contraindre les opérateurs à respecter un certain nombre de règles et d'engagements. Et ce, à l'instar de ce qui avait été décidé pour les trottinettes électriques.

Un appel d'offre similaire à celui des trottinettes ?

Pour rappel, la municipalité parisienne avait lancé un appel à candidatures fin 2019 pour réduire à 3 le nombre d'opérateurs de trottinettes électriques disponibles dans Paris. Résultat : à l'été 2020, seuls les opérateurs, Lime, Dott et Tier avaient obtenu l'autorisation de déployer leurs engins dans les rues de la capitale, avec un nombre maximum de 5.000 trottinettes chacun.

«A chaque fois qu'on a fait du free-floating, on s'est retrouvé avec des milliers de deux-roues garés n'importe où. On voit bien ce qu'il s'est passé avec les trottinettes, qui étaient jusqu'à 100.000 à Paris», se souvient David Belliard. Et d'assurer : «à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une régulation».

Et si pour l'instant, l'élu EELV n'a pas souhaité communiquer sur les modalités que pourrait prendre cette nouvelle réglementation pour les scooters électriques en free-floating, nul doute qu'elle sera calquée plus ou moins sur celle déjà existante pour les trottinettes.

De leur côté, les opérateurs ont déjà fait part de leur souhait de candidater à cet appel d'offres. Yego, qui s'est lancé il y a seulement quelques jours à Paris, a déjà prévu de déployer «environ 850 scooters fin juillet» et encore «davantage à l’automne».