Renault relance sa mythique 4L

La rumeur est confirmée : la mythique 4L de Renault va faire son grand retour d'ici à 2025.

Luca de Meo, le PDG de la marque, l'a annoncé en conférence de presse ce 30 juin. Le projet a également été officialisé sur Twitter.

Il s'agira d'une réinterprétation de la voiture star des années 1960. Cette 4L 2.0, baptisée «4ever», sera électrique pour respecter les engagements environnementaux de Renault. Elle aura sensiblement les mêmes dimensions que son modèle historique, et possédera sa déclinaison en fourgonette.

Autre icône remise au goût du jour : la Renault 5. Comme la 4L, elle sera convertie en voiture électrique et produite à «un coût inférieur de 33% à celui de ZOE», assure la marque.

Tournant vers l'électrique

Avec ces annonces, Renault opère un tournant vers l'électrique en misant sur des voitures grand public pour convaincre ses clients. L'entreprise a d'ailleurs assuré que les prix seraient abordables.

Pour toucher le public le plus large possible, c'est donc dix voitures électriques - dont la 4ever et la nouvelle Renault 5 - qui seront lancées d'ici à 2025. Parmi elles, les consommateurs pourront trouver des «véhicules urbains compétitifs», mais aussi des «modèles sportifs haut de gamme», a précisé Luca de Meo.

Grâce à ce panel de choix, Renault espère atteindre son objectif de devenir «le mix le plus vert du marché européen en 2025». La marque vise ainsi 65% de véhicules électriques dans le mix des ventes à cette date et 90% en 2030.