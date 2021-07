Présidentielle 2022 : Yannick Jadot se lance à son tour dans la primaire écolo

La primaire EELV se précise. Yannick Jadot a annoncé mercredi soir sa candidature en vue de l’élection présidentielle 2022.

«Je suis candidat à l’élection présidentielle parce que j’aime la France, sa diversité» et «que je veux la servir parce que face au dérèglement climatique, (…) face aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser», a-t-il souligné dans un entretien à l’Obs et TF1.

L’eurodéputé ambitionne de «mettre l’écologie au cœur du pouvoir» en mettant l’accent sur le dérèglement climatique, «le grand défi de notre société». «C’est autour de ce projet que je veux rassembler toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l’écologie est centrale», a-t-il expliqué.

Pour porter cette voix, il se lance donc dans la primaire EELV, un processus démocratique qu’il connait bien. En novembre 2016, il avait en effet remporté la primaire du parti face à Michèle Rivasi en vue de la présidentielle de 2017. Il s’était finalement retiré de la course quelques mois plus tard, se ralliant à Benoît Hamon, alors vainqueur de la primaire socialiste.

Cette fois, Yannick Jadot sera opposé dans la course à l’investiture écologiste à Sandrine Rousseau, ex-numéro 2 du parti et au maire de Grenoble Eric Piolle, qui s’est lancé il y a quelques jours. La primaire se tiendra les 16 et 28 septembre prochain.