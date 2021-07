Selon une étude, 70 % des Français ont une «mauvaise image» de la Seine

Pas loin des trois quarts des Français ont une «mauvaise image» de la Seine, selon une étude Ifop pour Ovo Energy dévoilée ce jeudi 1er juillet.

Parce que la Seine n'appartient pas qu'aux Parisiens, la question a été posée à un millier de Français de savoir ce qu'ils pensaient de ce fleuve qui prend sa source en Côte-d'Or (Bourgogne) et finit par se jeter dans la Manche en Seine-Maritime (Normandie). Et force est de constater que leur pensée est ambiguë : si 70 % ont une mauvaise image de la Seine, 67 % indiquent tout de même qu'il s'agit d'un symbole «emblématique» de Paris.

«Romantique» mais «polluée»

Mais si 17 % des répondants trouvent la Seine «romantique» et 10 % «belle» et «paisible», il n'en demeure pas moins que plus de la moitié (58 %) la trouvent «polluée», 14 % «dangereuse» et 11 % «malodorante». Un «amour contrarié» selon cette étude, qui note que 87 % des Français associent malgré tout ce fleuve à des activités ludiques telles que la promenade, les rencontres familiales et amicales (59 %) ou bien encore aux loisirs (58 %).

«Le titre de l'étude – "Je t'aime, moi non plus" – est assez révélateur de ce que pensent les Français de la Seine. Car on l’aime autant qu'on la juge. C'est d'ailleurs le dernier des fleuves dans lequel voudraient nager les Français, avec seulement 12 % des répondants qui souhaiteraient s'y baigner», explique Mallorie Sia, la PDG d’OVO Energy France à l'initiative de cette étude.

Par ailleurs, nombreux sont les Français à porter de fausses croyances sur la Seine : à titre d'exemple, un cinquième des Français interrogés dans le cadre de cette étude pensent que l'eau de la Seine est salée, ou encore que la Seine est de plus en plus polluée, alors que – comme le souligne Mallorie Sia – «depuis 10 ans, il y a un nombre croissant de nouvelles espèces, notamment de poissons, qui y sont repérées». Preuve que la biodiversité s'y épanouit, et que la Seine n'est pas si polluée que ça.

17 % des répondants ne savent pas nager

Pour elle, à la tête du fournisseur d'électricité verte OVO Energy, il s'agissait également de mettre en avant une autre réalité : celle que 17 % des personnes interrogées ne savent pas nager, et parmi ceux qui ont répondu l'inverse, un quart d'entre eux confient savoir mal ou très mal nager. Selon l'étude, l’absence d’apprentissage de la natation revêt également «plusieurs réalités sociales et sociétales flagrantes». De fait, 91 % des diplômés de l'enseignement supérieur disent savoir nager, contre 69 % des détenteurs d'un CAP/BEP et 75 % des personnes sans diplôme.

Les répondants reconnaissent également qu’il leur arrive d’éprouver «certaines craintes lorsqu’ils se baignent» : 75 % d'entre eux ont peur de se baigner dans une eau polluée, 50 % de ne pas voir le fond, 47 % de ne pas avoir pied et 25 % ont peur d’une attaque de requin.

C'est d'ailleurs à la fois pour défendre la protection de l'environnement et pour vanter les valeurs sportives que Mallorie Sia a décidé de sponsoriser Arthur Germain, le fils de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a décidé de nager pas loin de 800 km dans la Seine, depuis sa source. Ce samedi, le jeune nageur devrait traverser Paris, à mi-chemin environ de son parcours.